Статистика по коронавирусу в России на 24 апреля

Погибло еще 34 гражданина

Прирост заболевших ковидом на 24 апреля составил 5 458 человек. Было зарегистрировано 382 госпитализации, связанных с наличием вируса у пациента. Также зафиксировано 4 917 суточных выздоровлений и 34 летальных исхода, сообщает Оперативный штаб.

За все время пандемии в России обнаружили 22,8 млн заражений коронавирусом. Из них 22,2 млн – выздоровления, а 398,1 тыс – смерти пациентов от последствий инфекции.

Ранее в стране выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "арктур". По словам иммунологов, он более заразен, но не сильно патогенен. В первую очередь он поражает слизистую глаз, сообщает МИР 24.