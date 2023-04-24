Статистика по коронавирусу в России на 24 апреля

Погибло еще 34 гражданина

Прирост заболевших ковидом на 24 апреля составил 5 458 человек. Было зарегистрировано 382 госпитализации, связанных с наличием вируса у пациента. Также зафиксировано 4 917 суточных выздоровлений и 34 летальных исхода, сообщает Оперативный штаб. 

За все время пандемии в России обнаружили 22,8 млн заражений коронавирусом. Из них 22,2 млн – выздоровления, а 398,1 тыс – смерти пациентов от последствий инфекции.

Ранее в стране выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "арктур". По словам иммунологов, он более заразен, но не сильно патогенен. В первую очередь он поражает слизистую глаз, сообщает МИР 24

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Австрийский экономист пожелал россиянам умереть от болезней

Чтобы усилить давление на Москву

Военный аналитик нашел способ "ослепить" спутники НАТО

Технологии уже имеются - остается только их доработать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей