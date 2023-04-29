Статистика по коронавирусу в России на 29 апреля

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Каждый день профильные специалисты рассказывают жителям нашей страны, как обстоят дела в вопросе борьбы с COVID-19. Относительная стабильность в этой сфере вселяет осторожный оптимизм – пока новых мощных вспышек заболевания не было. Однако за вчерашний день в стране заболели еще 5 990
человек.
По отчету московских медиков, в Златоглавой инфекцию подхватили 763 человека. Петербургские специалисты сообщили об инфицировании 570 граждан. В Самарской области заболели 326 человек.
Также известно, что за сутки полностью вылечились 7 186 жителей нашей страны. К несчастью, 32 человека умерли.
Всушникам нанесен колоссальный ущерб