Статистика по коронавирусу в России на 29 апреля

Вирусная инфекция не покидает страну

Каждый день профильные специалисты рассказывают жителям нашей страны, как обстоят дела в вопросе борьбы с COVID-19. Относительная стабильность в этой сфере вселяет осторожный оптимизм – пока новых мощных вспышек заболевания не было. Однако за вчерашний день в стране заболели еще 5 990 человек.



По отчету московских медиков, в Златоглавой инфекцию подхватили 763 человека. Петербургские специалисты сообщили об инфицировании 570 граждан. В Самарской области заболели 326 человек.



Также известно, что за сутки полностью вылечились 7 186 жителей нашей страны. К несчастью, 32 человека умерли.

