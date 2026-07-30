Рекордные прибыли больше не спасают: ИИ-распродажа накрыла Азию

Азиатские рынки падают из-за страха перед ИИ-пузырем, пока нефтяной шок и жесткая ФРС усиливают глобальную нервозность инвесторов по всему миру.

Еще недавно рекордная прибыль производителя микросхем почти гарантировала рост его акций.

Инвесторы видели увеличивающиеся продажи памяти, ускорителей и оборудования для центров обработки данных и делали простой вывод: искусственный интеллект будет требовать все больше вычислительных мощностей, а значит, поставщики этой инфраструктуры продолжат богатеть.

Теперь прежняя формула перестала работать.

Крупнейшие южнокорейские производители микросхем отчитались о лучших результатах в своей истории, но рынок ответил новой волной продаж. Акции падали не потому, что компании стали зарабатывать меньше, а потому, что инвесторы начали сомневаться в будущем.

Южная Корея превратилась в эпицентр глобального отступления от наиболее дорогих ставок на искусственный интеллект. Одновременно нефть снова дорожает из-за войны с Ираном, а Федеральная резервная система США не обещает быстрого снижения ставок.

Рынок оказался между тремя страхами: слишком дорогим ИИ, дорогой энергией и дорогими деньгами.

Сеул стал столицей технологической распродажи

Южнокорейский индекс Kospi за два торговых дня потерял более 16%. Во вторник падение составило 10,8%, в среду – почти 6%.

Утром 30 июля рынок пытался восстановиться, но завершил торги снижением еще на 1,2% – до 5593,56 пункта.

По сравнению с июньским рекордом индекс потерял уже более 38%. При этом с начала года он все еще остается в плюсе примерно на 30%, что показывает масштаб предшествовавшей эйфории.

Южнокорейский рынок вырос благодаря уверенности в том, что страна станет одним из главных поставщиков памяти и компонентов для мировой ИИ-инфраструктуры.

Samsung Electronics и SK Hynix занимают ключевые позиции в производстве оперативной и высокоскоростной памяти. Их продукция необходима для серверов, центров обработки данных и вычислительных ускорителей.

Поэтому падение Сеула стало не локальной историей. Оно превратилось в сигнал для инвесторов по всему миру: даже крупнейшие победители ИИ-бума больше не защищены от пересмотра стоимости.

Samsung заработала рекорд, но акции подешевели

Samsung Electronics сообщила об операционной прибыли в 89,5 трлн вон – около 62 млрд долларов – за второй квартал 2026 года.

Это более чем в 19 раз превышает результат годичной давности. Выручка компании достигла исторического максимума в 171,5 трлн вон.

Почти всю прибыль обеспечило полупроводниковое подразделение. Цены на память росли, поставки серверных микросхем увеличивались, а крупнейшие технологические корпорации продолжали строить новые вычислительные центры.

Однако акции Samsung завершили день снижением.

Рынок больше не спрашивает только о том, сколько компания заработала в прошлом квартале. Инвесторов интересует, сколько ей придется потратить на новые заводы и сохранится ли нынешний дефицит памяти после запуска дополнительных мощностей.

Рекордная прибыль превратилась из повода для покупки в напоминание о цикличности отрасли.

Когда производители памяти зарабатывают слишком много, они расширяют производство. Через несколько лет новые предприятия начинают выпускать продукцию одновременно, дефицит сменяется избытком, а цены падают.

SK Hynix не оправдала завышенных ожиданий

SK Hynix также представила рекордные результаты. Ее квартальная выручка достигла 60,5 трлн вон, а операционная прибыль увеличилась почти в шесть раз.

Но аналитики ожидали еще большего.

Акции компании потеряли более 9% после публикации отчета, а затем продолжили падение. 30 июля котировки снизились еще примерно на 5,6%.

Так работает рынок после длительной эйфории.

Компании недостаточно показать превосходный результат. Она должна превзойти прогнозы, которые сами стали почти фантастическими.

Инвесторы уже заложили в стоимость SK Hynix многолетний рост спроса на высокоскоростную память HBM, необходимую для работы ускорителей Nvidia и других ИИ-чипов.

Любое отклонение от идеального сценария воспринимается как признак того, что пик отраслевого цикла может быть ближе, чем предполагалось.

ИИ требует сотен миллиардов, но прибыль остается вопросом

Главное сомнение касается не возможностей искусственного интеллекта, а экономики его развития.

Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, OpenAI и другие компании направляют огромные суммы на строительство центров обработки данных. Им необходимы процессоры, память, охлаждение, электростанции и линии передачи энергии.

Каждый новый проект приносит заказы Samsung, SK Hynix, Nvidia и другим поставщикам.

Но пользователи пока не платят за ИИ-сервисы столько, сколько технологические корпорации вкладывают в инфраструктуру.

Многие чат-боты доступны бесплатно или по сравнительно недорогой подписке. Корпоративные продукты приносят выручку, но их распространение еще не доказало, что инвестиции на сотни миллиардов долларов быстро окупятся.

Инвесторы начали считать не количество построенных серверов, а доход, который каждый из них сможет принести.

Если монетизация будет развиваться медленнее строительства, крупнейшие покупатели микросхем однажды сократят заказы. Именно этот будущий момент рынок пытается оценить уже сегодня.

Китай превратился из клиента в конкурента

Дополнительное давление на производителей микросхем создает Китай.

Американские ограничения должны были замедлить развитие китайской полупроводниковой отрасли. Однако Пекин ответил масштабными государственными инвестициями в собственные заводы, оборудование и материалы.

Китайская CXMT расширяет выпуск памяти и недавно провела одно из крупнейших размещений акций на материковом рынке. Ее появление усиливает риск будущего перепроизводства.

Если китайские производители начнут поставлять больше дешевой памяти на внутренний и внешний рынки, Samsung и SK Hynix столкнутся с ценовой конкуренцией именно в тот момент, когда сами вводят новые мощности.

Китайские разработчики ИИ одновременно пытаются создавать модели, которым требуется меньше дорогих процессоров.

Для мировой экономики это может стать технологическим прогрессом. Более эффективные системы сделают искусственный интеллект дешевле и доступнее.

Для продавцов инфраструктуры эффект способен оказаться обратным: каждый клиент будет получать больше вычислений при меньшем количестве оборудования.

Распад корейской эйфории ударил по всему миру

Продажи корейских акций быстро распространились на другие рынки.

На Уолл-стрит индекс S&P 500 снизился на 1,5%, Dow Jones потерял 2,2%, а технологический Nasdaq – 1,7%.

Акции Nvidia упали на 3,6%, AMD – на 5,5%, Broadcom – на 2,8%.

Тайваньский рынок также оказался под давлением, хотя акции TSMC удержались около прежнего уровня. В Японии бумаги инвестора OpenAI SoftBank снизились, тогда как отдельные производители оборудования и памяти смогли частично восстановиться.

Такое различие показывает, что инвесторы пока не отказываются от всего технологического сектора.

Они пытаются отделить компании, которые действительно получают устойчивую прибыль, от тех, чья стоимость слишком сильно зависит от продолжения инвестиционного бума.

Но чем дольше продолжается распродажа крупнейших производителей, тем труднее рынку сохранять уверенность в оставшихся победителях.

ФРС отказалась спасать рынок дешевыми деньгами

Вторым источником давления стало решение Федеральной резервной системы США.

Регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,5–3,75% годовых. Девять членов комитета поддержали решение, трое выступили за повышение на четверть процентного пункта.

Такое распределение голосов оказалось важным сигналом.

Рынок надеялся, что замедление технологических акций и неопределенность в экономике подтолкнут ФРС к более мягкой политике.

Вместо этого регулятор подчеркнул, что инфляция по-прежнему превышает целевой уровень в 2%, а рост цен на энергию создает дополнительные риски.

Председатель ФРС Кевин Уорш также отказался давать рынкам подробные подсказки о будущих решениях.

Доходность десятилетних государственных облигаций США поднялась примерно до 4,68%. При такой доходности инвестор может получать высокий процент от сравнительно надежного государственного долга.

Дорогим технологическим акциям приходится конкурировать с облигациями за капитал. Чем выше ставка, тем менее привлекательной становится прибыль, которую компания обещает получить через пять или десять лет.

Нефть снова напоминает о войне

Третьим ударом стало очередное обострение конфликта между США и Ираном.

После иранской ракетной атаки на американскую базу в Иордании Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану. Саудовская Аравия также присоединилась к атакам на связанные с Тегераном формирования в Ираке.

Утром 30 июля нефть Brent поднималась выше 92 долларов за баррель. Еще в конце февраля она стоила около 72 долларов.

Главным риском остается Ормузский пролив. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Судоходство остается ограниченным, а каждый новый удар повышает вероятность дальнейшего нарушения поставок.

Дорогая нефть действует на рынки сразу по нескольким направлениям.

Она ускоряет инфляцию, увеличивает расходы бизнеса и снижает вероятность быстрого уменьшения процентных ставок. Центры обработки данных при этом требуют все больше энергии, поэтому нефтяной и газовый шок увеличивает стоимость самой ИИ-инфраструктуры.

Хорошие новости превратились в повод продавать

Главный признак изменения рынка заключается в реакции на сильные новости.

Samsung показывает рекордную прибыль – акции падают. SK Hynix увеличивает доходы в несколько раз – инвесторы продают бумаги. Nvidia сохраняет лидерство на рынке ускорителей – ее котировки все равно снижаются вместе с сектором.

Подобное поведение характерно для периода, когда ожидания стали слишком высокими.

Пока рынок находится в начале подъема, любые хорошие новости подтверждают оптимизм.

После продолжительного роста даже рекордные показатели воспринимаются как недостаточные, потому что цена акций уже предполагает еще более впечатляющее будущее.

Инвесторы начинают искать не причины купить, а причины зафиксировать прибыль.

Южная Корея оказалась особенно уязвимой, поскольку ее рынок был сконцентрирован вокруг производителей памяти и других компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Когда единая история роста дала трещину, падение быстро охватило весь индекс.

Это коррекция ИИ-бума, а не конец технологии

Распад биржевой эйфории не означает, что спрос на память и процессоры исчезнет.

Искусственный интеллект продолжает внедряться в программирование, медицину, промышленность, рекламу и государственное управление.

Крупнейшие технологические компании не отказались от строительства центров обработки данных. Samsung ожидает сохранения высокого спроса на серверную память во второй половине года.

Но хорошая технология и хорошая инвестиция – не одно и то же.

Компания может оставаться мировым лидером, увеличивать прибыль и выпускать востребованную продукцию, но ее акции все равно будут падать, если прежняя цена оказалась слишком высокой.

Интернет изменил мировую экономику, хотя тысячи интернет-компаний исчезли после пузыря начала 2000-х.

ИИ способен пройти похожий путь: технология продолжит развиваться, но инвесторам придется пересмотреть стоимость ее главных символов.

Рынки вошли в период трех дорогих рисков

В ближайшие недели инвесторы будут следить сразу за тремя направлениями.

Первое – финансовые отчеты технологических компаний и их планы расходов. Рынку необходимо увидеть, что ИИ начинает приносить доход быстрее, чем растет стоимость инфраструктуры.

Второе – политика ФРС. Любой признак нового повышения ставки усилит давление на акции и кредиты.

Третье – война с Ираном и движение судов через Ормузский пролив. Дальнейший рост нефти способен вернуть инфляционный страх даже в те страны, где цены уже начинали стабилизироваться.

Каждый из этих факторов опасен сам по себе. Вместе они создают особенно тяжелую среду для переоцененных активов.

ИИ-компаниям приходится доказывать будущую прибыль в момент, когда деньги дорожают, энергия дорожает, а конкуренция усиливается.

Южнокорейский рынок первым показал, насколько болезненным может быть это доказательство.

Рекордная прибыль больше не закрывает вопросы.

Теперь она лишь повышает планку для следующего квартала.