HSBC возобновил выкуп акций на $1 млрд после роста прибыли

HSBC возобновил выкуп акций на $1 млрд после роста прибыли
HSBC возобновил обратный выкуп акций после сильного квартала, поддержанного процентными доходами, комиссиями и ростом бизнеса управления капиталом в Азии.

HSBC объявил о новой программе обратного выкупа акций на сумму до $1 млрд после публикации результатов за второй квартал 2026 года. Банк также подтвердил промежуточный дивиденд и улучшил ожидания по процентному доходу, однако запас капитала остается близким к нижней границе целевого диапазона.

Квартальная прибыль превысила ожидания

Прибыль HSBC до налогообложения во втором квартале выросла на 60% год к году и достигла $10,1 млрд. Подготовленный банком консенсус аналитиков предполагал $9,51 млрд. Прибыль после налогообложения увеличилась на 63% – до $7,9 млрд.

Выручка поднялась на $2,6 млрд и составила $19,1 млрд. Рост обеспечили банковский чистый процентный доход, комиссии в управлении капиталом и оптовом транзакционном бизнесе, а также более высокая активность клиентов в Гонконге. Без заметных разовых статей и с учетом постоянных валютных курсов выручка достигла $19 млрд.

Выкуп акций возобновили после паузы

Банк намерен выкупить акции на сумму до $1 млрд и завершить программу к публикации результатов за третий квартал. Обратный выкуп возобновлен через три квартала после паузы, связанной с приватизацией Hang Seng Bank.

Совет директоров также одобрил второй промежуточный дивиденд за 2026 год в размере $0,10 на акцию. Выкуп сокращает количество бумаг в обращении и может повышать прибыль в расчете на акцию, однако одновременно использует капитал, который мог бы быть направлен на кредитование, инвестиции или поглощения.

Полугодие поддержали проценты и комиссии

За первое полугодие прибыль до налогообложения увеличилась на 23% – до $19,5 млрд, а прибыль после налогообложения достигла $15,3 млрд. Выручка выросла на 11% – до $37,7 млрд. Банковский чистый процентный доход прибавил $1,6 млрд и составил $22,9 млрд.

Чистая процентная маржа поднялась на четыре базисных пункта – до 1,61%. Банк объяснил динамику ростом депозитов и реинвестированием структурного хеджа по более высоким ставкам. Дополнительную поддержку обеспечили комиссии в международном управлении капиталом и транзакционном банковском бизнесе.

Разовые статьи усилили годовой рост

Сравнение с прошлым годом частично улучшилось из-за низкой базы. Во втором квартале 2025 года HSBC признал убытки на $2,1 млрд, связанные с долей в китайском Bank of Communications, а также более высокие расходы на реструктуризацию. В текущем квартале чистый положительный эффект заметных статей составил $2,6 млрд.

Без таких статей прибыль до налогообложения за полугодие в постоянной валюте выросла на $1,1 млрд – до $20,4 млрд. Этот показатель лучше отражает состояние текущего бизнеса, хотя и он зависит от процентных ставок, активности клиентов и качества кредитного портфеля.

Кредитные риски и капитал ограничивают выплаты

Расходы на ожидаемые кредитные убытки во втором квартале составили $1,1 млрд и почти не изменились год к году. В сумму вошли $0,2 млрд по коммерческой недвижимости Гонконга. За полугодие кредитные потери выросли на $0,4 млрд – до $2,4 млрд, включая резервы из-за неопределенности на Ближнем Востоке.

Коэффициент базового капитала CET1 снизился с 14,9% в конце 2025 года до 14,1%. На показатель повлияли приватизация Hang Seng Bank, дивиденды и увеличение активов, взвешенных по риску. HSBC намерен удерживать коэффициент в диапазоне от 14% до 14,5%, поэтому дальнейшие выкупы будут зависеть от способности банка генерировать капитал.

HSBC улучшил прогноз процентного дохода

Банк теперь ожидает, что банковский чистый процентный доход в 2026 году составит не менее $46 млрд. Ранее руководство говорило о показателе около $46 млрд. Прогноз отражает более благоприятную траекторию ставок, хотя HSBC предупреждает о сохраняющейся волатильности.

Цель по рентабельности материального капитала без заметных статей остается на уровне не менее 17% в 2026–2028 годах. Банк также сохраняет ориентир на выплату дивидендов в размере 50% скорректированной прибыли и ожидает рост операционных расходов примерно на 1% в 2026 году. Сильные результаты позволяют вернуть капитал акционерам, но устойчивость этой политики будет определяться ставками, кредитными потерями и ситуацией в ключевых азиатских рынках.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник

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