В Котельниках 1 сентября откроется образовательный комплекс на 2450 мест

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Роман Терюшков проверили готовность воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле в Котельниках.

По сообщению пресс-службы подмосковного правительства, объект откроется 1 сентября и станет одним из крупнейших образовательных учреждений региона.

"Больше двух тысяч ребят будут учиться в новом воспитательно-образовательном комплексе в Котельниках. Важно не только построить замечательный новый комплекс, но и сделать всё, чтобы дети смогли получить здесь качественное образование", – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время визита на объект.

Глава региона также добавил, что к 1 сентября в Подмосковье откроются 14 новых школ и 48 после капитального ремонта.

Комплекс, который строят в соответствии с задачами нацпроекта "Молодёжь и дети", включает школу на 2,1 тысячи учеников и дошкольное отделение на 350 детей.

На площади более 33 тысяч квадратных метров разместятся 84 учебных кабинета, четыре спортивных зала, актовый зал на 800 мест и две библиотеки.

Благодаря партнёрству с Тимирязевской академией, МГТУ "СТАНКИН" и МИРЭА в образовательном комплексе будут действовать специализированные программы и лабораторные занятия. Готовность объекта превышает 95%.

Открытие комплекса позволит ликвидировать вторую смену в перегруженной соседней школе №3, где сейчас во второй смене учатся около 200 младшеклассников.

"Мы видим, как за последние 10 лет преобразились Котельники. Когда появляются такие современные объекты, мы понимаем, что и качество образования, и воспитания будет расти", – сказал депутат Госдумы Роман Терюшков.

Для комплекса строится отдельная подъездная дорога протяжённостью 550 метров с двумя парковочными зонами на 143 места. Рабочее движение по ней откроется 29 августа.

