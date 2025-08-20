Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
До конца августа удача будет благосклонна к Тельцам, Львам и Скорпионам.
У Тельцов это отличное время для карьерного роста: предложение, которого вы давно ждали, может поступить неожиданно. В личной жизни тоже все складывается благополучно – особенно у тех, кто готов говорить прямо и открыто.
Львы почувствуют подъем во всех сферах. Харизма и уверенность притягивают к ним нужных людей, а интуиция подскажет, когда стоит рискнуть. До конца месяца возможен успех в переговорах, сделках и творческих начинаниях.
Скорпионы могут неожиданно получить признание или награду от шефа. Кто-то из прошлого напомнит о себе, и это может стать началом чего-то важного.
Действия киевского режима продолжают дестабилизировать ситуацию на международной арене
Важные переговоры запланированы на сегодня, 18 августа