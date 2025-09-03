Новая работа и большая зарплата: трем знакам повезет после 3 сентября 2025 года

Курс рубля
Астрологи отмечают: начало сентября станет точкой роста для некоторых представителей зодиака. После 3 числа звезды откроют для них возможности, о которых раньше они только мечтали.
Телец почувствует, что судьба сама выводит его на новую дорогу. Предложение о работе или долгожданное повышение принесут не только деньги, но и уверенность в будущем.
У Девы начнется белая полоса в карьере. Те, кто долго трудился без заметной отдачи, наконец увидят результат: зарплата вырастет, а вместе с ней и уважение коллег.
Козероги получат шанс показать свой настоящий масштаб. Их ждут новые проекты, которые откроют путь к высоким доходам и полезным связям.
