Как привлечь удачу осенью: два простых ритуала

Фото: www.unsplash.com
Сентябрь может стать месяцем исполнения желаний

Осень всегда считалась временем перемен, когда сама природа подталкивает к новым начинаниям. Но вместе с хмурыми днями часто приходит усталость и ощущение, что везение ускользает. Чтобы повернуть поток энергии в свою сторону, можно попробовать старинные обряды, которые помогают привлечь удачу.

Первый ритуал связан с зеркалом. Возьмите небольшое зеркальце и заверните его в красную бархатную ткань. Считается, что бархат хранит тепло и силу, а красный цвет символизирует защиту и жизненную энергию. Держите такой сверток в сумке или кармане, и он будет работать как оберег: отражать злые взгляды и привлекать удачные случайности.

Второй ритуал подойдет тем, кто ждет любовь. В начале сентября соберите три золотых осенних листа, высушите их в книге и вечером зажгите рядом свечу. Листы положите под подушку на ночь. Говорят, что это помогает "переплести" личные желания с ритмом осени, и первые результаты можно заметить уже в течение недели.

