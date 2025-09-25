Золотая лавина и любовь: кому середина осени принесет приятные перемены

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В середине сезона звезды сулят необычайные дары – для одних это будут деньги, для других любовь или внутреннее спокойствие.
Для Овнов этот период станет толчком к новым возможностям. Финансовая сфера порадует, появятся выгодные предложения и перспективные идеи. В личной жизни также возможны перемены – новые знакомства могут неожиданно превратиться в романтическое приключение.
Весам середина осени принесет гармонию и долгожданное тепло в отношениях. В делах откроется путь к новым сделкам, которые окажутся весьма прибыльными.
Рыбам звезды дарят прилив вдохновения и энергии. В работе и творчестве это проявится в ярких успехах, а в личной жизни – в признаниях и укреплении связей с близкими.
Поведение политика-комика вышло за все рамки
Конфликтная ситуация тянется уже четвертый год