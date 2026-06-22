Хорошие новости заставят прыгать от счастья: трех знаков зодиака ждут приятные перемены после 23 июня

Конец июня приготовил для некоторых знаков зодиака приятные сюрпризы. Астрологи обещают, что после 23 июня сразу три счастливчика получат известия, которые заставят их улыбнуться.
Козерог
Козероги могут получить новость, связанную с работой или деньгами. В последние месяцы вы вложили немало сил в свои дела, и теперь наступает момент получать заслуженную награду. Особенно удачными окажутся вопросы, связанные с документами, покупками и важными планами на лето.
Стрелец
У Стрельцов начинается период неожиданных событий. Вам может написать человек, с которым связь давно прервалась, либо появится выгодное предложение по работе. После 23 июня многие представители знака почувствуют прилив энергии и уверенности.
Рак
Ракам звезды обещают хорошие новости, связанные с домом и семьей. Вопрос, который долго не давал покоя, наконец начнет решаться. Некоторых представителей знака ждет предложение о совместной поездке в другой город или страну.