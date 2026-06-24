Романтика и деньги: кому из зодиака начнет везти по всем фронтам после 25 июня

Звезды уже определили фаворитов

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака окажутся в числе главных счастливчиков конца июня. Уже после 25 числа сразу у нескольких представителей зодиакального круга начнется период Белой полосы.

Близнецы

У Близнецов наступает время приятных перемен. Рабочие дела начнут двигаться вперед, а финансовые вопросы перестанут вызывать беспокойство.

В личной жизни также намечаются хорошие события. Одинокие могут познакомиться с человеком, который быстро станет очень важным, а у семейных представителей знака отношения выйдут на новый уровень.

Стрелец

Стрельцов ждет яркий и насыщенный период. Руководство может отметить их заслуги, а некоторые представители знака получат бизнес-предложение, которое положительно скажется на доходах.

На любовном фронте тоже намечается настоящий праздник. Внимание со стороны противоположного пола заметно усилится, романтические встречи подарят множество приятных эмоций.

Рыбы

Для Рыб конец июня станет временем исполнения желаний. Появится возможность решить денежный вопрос, который долгое время не давал покоя. Кроме того, новые источники дохода окажутся весьма перспективными.

В отношениях наступит долгожданная гармония. Многие Рыбы почувствуют поддержку любимого человека и поймут, что рядом находится именно тот, с кем хочется строить будущее.