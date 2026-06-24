Романтика и деньги: кому из зодиака начнет везти по всем фронтам после 25 июня

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Астрологи рассказали, какие знаки зодиака окажутся в числе главных счастливчиков конца июня. Уже после 25 числа сразу у нескольких представителей зодиакального круга начнется период Белой полосы.
В личной жизни также намечаются хорошие события. Одинокие могут познакомиться с человеком, который быстро станет очень важным, а у семейных представителей знака отношения выйдут на новый уровень.
На любовном фронте тоже намечается настоящий праздник. Внимание со стороны противоположного пола заметно усилится, романтические встречи подарят множество приятных эмоций.
В отношениях наступит долгожданная гармония. Многие Рыбы почувствуют поддержку любимого человека и поймут, что рядом находится именно тот, с кем хочется строить будущее.
Названы главные разжигатели конфликта