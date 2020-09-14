Проверенные методы, которые помогут снизить уровень дискомфорта, назвал специалист

Спазмы в мышцах часто мешают жить. Причин множество: неправильный сон, слишком усердные тренировки, травмы. Для того, чтобы избавиться от болей, для начала стоит установить первопричину.

Если причина спазмов кроется в травме, необходимо обратиться к врачу, который назначит правильное лечение. Лекарства и пластыри в таком случае лишь временно снимут болевые ощущения. Если же дискомфорт в мышцах появился после слишком активных тренировок, тогда стоит внимательнее присмотреться к народным методам. Подробно о том, как устранить неприятные ощущения, рассказалостеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

Эффективные способы, которые помогут избавиться от боли в мышцах

Покой

Как ни странно, но это один из самых рабочих методов. Для того, чтобы боль в теле перестала беспокоить, нужно на время прекратить любые физические нагрузки, не поднимать тяжестей и оставить больное место в покое хотя бы на пару дней.

Разогрейте больное место

Необязательно сразу бежать в аптеку за разогревающими мазями и пластырями. Вместо этого можно сходить в баню или полежать полчаса в горячей ванне, а после этого выпить горячий чай и отдохнуть в теплой постели.

Нагретые мешочки с солью

Этот способ использовали еще наши бабушки. Однако, как заверяют врачи, более эффективного метода так и не придумали. Прогревания следует делать несколько раз в неделю.

Массаж

Для того, чтобы снизить болевые ощущения, можно обратиться к массажистам или же самостоятельно размять мышцы. Для того, чтобы боль поскорее спала, подходите к решению проблемы комплексно и совмещайте несколько методов сразу, посоветовал специалист в беседе с АиФ.

Растяжка

Этот способ поможет не только снять боль, но и предотвратит ее появление в будущем, уточняет "Мир 24". Делайте легкие упражнения на растяжку всех групп мышц, чтобы избежать сильных болевых ощущений после тренировок.

Отметим, что прежде всего нужно посоветоваться с врачом – только специалист точно скажет, что эффективнее.

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