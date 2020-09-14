Как быстро справиться со спазмом и болью в мышцах: пять эффективных способов

Как быстро справиться со спазмом и болью в мышцах: пять эффективных способов
Фото: Normann Hochheimer / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Проверенные методы, которые помогут снизить уровень дискомфорта, назвал специалист

Спазмы в мышцах часто мешают жить. Причин множество: неправильный сон, слишком усердные тренировки, травмы. Для того, чтобы избавиться от болей, для начала стоит установить первопричину. 

Если причина спазмов кроется в травме, необходимо обратиться к врачу, который назначит правильное лечение. Лекарства и пластыри в таком случае лишь временно снимут болевые ощущения. Если же дискомфорт в мышцах появился после слишком активных тренировок, тогда стоит внимательнее присмотреться к народным методам. Подробно о том, как устранить неприятные ощущения, рассказалостеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

Эффективные способы, которые помогут избавиться от боли в мышцах 

Покой 

Как ни странно, но это один из самых рабочих методов. Для того, чтобы боль в теле перестала беспокоить, нужно на время прекратить любые физические нагрузки, не поднимать тяжестей и оставить больное место в покое хотя бы на пару дней. 

Разогрейте больное место 

Необязательно сразу бежать в аптеку за разогревающими мазями и пластырями. Вместо этого можно сходить в баню или полежать полчаса в горячей ванне, а после этого выпить горячий чай и отдохнуть в теплой постели. 

Нагретые мешочки с солью 

Этот способ использовали еще наши бабушки. Однако, как заверяют врачи, более эффективного метода так и не придумали. Прогревания следует делать несколько раз в неделю. 

Массаж 

Для того, чтобы снизить болевые ощущения, можно обратиться к массажистам или же самостоятельно размять мышцы. Для того, чтобы боль поскорее спала, подходите к решению проблемы комплексно и совмещайте несколько методов сразу, посоветовал специалист в беседе с АиФ.

Растяжка 

Этот способ поможет не только снять боль, но и предотвратит ее появление в будущем, уточняет "Мир 24". Делайте легкие упражнения на растяжку всех групп мышц, чтобы избежать сильных болевых ощущений после тренировок. 

Отметим, что прежде всего нужно посоветоваться с врачом – только специалист точно скажет, что эффективнее.

Ранее "Утро.ру" делилось способами, которые помогут быстро справиться с похмельем. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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