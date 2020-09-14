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Подмосковье получит 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета для того, чтобы выплатить пособия по безработице. Михаил Мишустин уже одобрил соответствующее постановление.
Дополнительно на выплату пособий по безработице было выделено 35,3 млрд рублей, 1,3 из которых получит Московская область, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
На данный момент уровень безработицы составляет 3,56%, а размер пособия может варьироваться от 1500 до 12310 рублей. Также в Московской области с 1 апреля по 30 сентября безработным за счет областного бюджета увеличили размер компенсационной выплаты. Теперь она составляет 15 тысяч рублей.
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