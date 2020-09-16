Прах Сталина хотят "депортировать" из России

Прах Сталина хотят "депортировать" из России
Владимир Жириновский. Фото: State Duma Russia/www.globallookpress.com
Главный либерал-демократ страны считает кощунством нахождение могил в центре Москвы

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с идеей о перезахоронении всех политиков и правителей России, погребенных на территории Красной площади. Также он заявил, что считает необходимым убрать из употребления слово "Ленин".

Лидер либерал-демократов также считает, что все останки нужно перезахоронить по месту погребения родственников покойных. Красная площадь, добавил он, является местом развлечения для многих людей – сюда приходят играть в футбол и хоккей, проводят ярмарки и праздники, сообщает РИА "Новости".

В таком месте, являющимся визитной карточкой российской столицы, не стоит оставлять захоронения – "это кощунственно". Жириновский добавил, что для переноса захоронения не стоит ставить никого в известность – решение остается за комендантом Кремля.

Политик отметил, что говорит лишь о переносе, а не уничтожении могил. Такое решение должно коснуться всех покойных руководителей СССР, в том числе и Сталина, отмечает "Политнавигатор".

"Подвезли фуры, загрузили и отправили всех в Мытищи. И пусть родственники разбирают: кто везет в Грузию, Сталина, кто-то еще и так далее. А Брежнева в Набережные Челны – похоронить на городском кладбище его, в честь него город ведь  переименовали",

– считает Жириновский.

Ранее лидер фракции ЛДПР выступил с предложением продать мумию Ленина. По его словам, за останки советского вождя можно выручить немалую сумму.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антимайдан
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Вот когда он откинет ласты его могут похоронить где угодно, на кладбище или на помойке, как говорится дело вкуса, а у кремлевской стены захоронен не какой-то там либеральный мусор а достойнейшие сыны Великой России.
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