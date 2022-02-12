Конфликт между братьями возник после скандала с изнасилованием

Принц Чарльз велел изгнать своего брата Эндрю из Виндзорского замка и сказал ему "убраться с глаз долой". Королевский источник сообщает, что Чарльз хочет, чтобы Эндрю исчез с его поля зрения. Вероятнее всего, Чарльз разозлился на брата из-за ущерба, который тот нанес репутации королевской семьи в последнее время.

Источник сообщает, что конфликт между братьями произошел из-за скандала с изнасилованием, который непосредственно связан с принцем Эндрю. Младшего сына королевы Елизаветы II не видели вблизи замка с того самого момента, как она вызвала Эндрю туда, чтобы лишить его королевских регалий.

Принца Эндрю предупредили, чтобы тот "не высовывался". Как пишет источник, принц Чарльз не хочет видеть его фотографии, где он счастливо машет рукой по пути во дворец.

Напомним, что обвинения против 61-летнего принца выдвинула активистка из Австралии Вирджиния Джуффре. По ее словам, Эндрю контактировал с бизнесменом Джеффри Эпштейном, который в свою очередь занимался поставкой подростков для сексуальных утех по всему миру. Принц не стал отрицать свою дружбу с этим человеком, однако свою вину в выдвинутом обвинении не признает. Королева Елизавета II в связи со скандалом лишила сына всех почетных званий и регалий. Эндрю даже запрещено пользоваться титулом "Его Королевское Высочество".