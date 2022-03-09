Миллионы за любовь к Петербургу: определены имена победителей конкурса позитивной песни

Миллионы за любовь к Петербургу: определены имена победителей конкурса позитивной песни
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Санкт-Петербург не единожды получал признания в любви, выраженные в песнях. А теперь их стало ещё больше. Более 100 позитивных композиций о городе на Неве представили на стартовавший в феврале текущего года конкурс "ВПИТЕРЕПЕТЬ" авторы из разных уголков России. 8 марта были определены победитель и 9 финалистов конкурса, которые получат денежные призы.

Чтобы принять участие в конкурсе достаточно было написать новую песню о Санкт-Петербурге на русском языке в любом жанре и представить ее жюри, в состав которого вошли музыканты и политики. При этом композиции должны были помочь в формировании позитивного имиджа Северной столицы – такое условие поставил бизнесмен Евгений Пригожин. Его компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" выступила организатором конкурса.

"Нам очень приятно, что такое большое количество талантливых исполнителей приняли участие в конкурсе. Мы получили от вас множество замечательных песен, и все они записаны с большой любовью к городу", – поделились организаторы на официальной странице состязаний.

Заявки от конкурсантов принимались до 5 марта, а уже 7 марта в группе конкурса "ВКонтакте" появились имена 10 финалистов, в их числе:

  • Степанов Альберт "Над Невой"
  • Петров Игорь "Санкт-Петербург"
  • Марина "Город Петра"
  • Магда Иван "Зажигаем огни"
  • Гаркавенко Наталья "Культурная столица"
  • Зиатдинова Гульнара "Питер"
  • Женя Онегин "Питер, с добрым утром!"
  • Вельк Татьяна "Питерский дождь"
  • Бурдукова Надежда" Питер мой северный храм"
  • Сергей Моряков и Игорь Дудин "Санкт-Петербург"

Лучших из лучших определили путем открытого голосования, которое завершилось в Международный женский день в 23:59. Призовой фонд в 10 миллионов рублей был разделен в соответствии с местом, которое занял участник конкурса. Так, обладатель I места Магда Иван получит 5 миллионов рублей. II место и денежный приз в размере 1,5 миллионов рублей достались Зиатдиновой Гульнаре. III место и 1 миллион рублей – Жене Онегину.  

Роман ИГНАТОВ
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