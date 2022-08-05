Пригожин: В тюрьме на Руси традиция такая, если мальчик безобразничает — через наказание сделать из него мужчину, а у пиндосов — женщину

Бизнесмен высказался о публикациях в СМИ

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о том, как принято перевоспитывать в мужчин в России и на Западе. Ответ он дал, комментируя свою причастность к вербовке заключенных в "ЧВК Вагнера".



Ряд СМИ сообщили, что предприниматель якобы пытался участвовать в СВО на Украине. Комментируя публикации, Пригожин отметил, что действительно бывал в тюрьмах. Однако это было более 40 лет назад.

"Да, от вас ничего не скрыть. С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях с 1979 по 1990 год. Все уже не вспомнить, прошло 40 с лишним лет. Но точно был в ленинградских колониях, в Коми, в Вятлаге. На Руси многие побывали в тюрьмах, некоторые пропали, другие же поумнели и работают на благо своей страны. У нас на Руси традиция такая, если мальчик безобразничает – через наказание сделать из него мужчину, а у вас пиндосов – сделать из него женщину", – сообщает бизнесмен.

Напомним, ранее Пригожин высказывался о заявлении Сената США. Как полагали представители ведомства, "ЧВК Вагнера" были отправлены на Украину для убийства президента Зеленского. Пригожин высмеял домыслы американских властей.