Пригожин: В тюрьме на Руси традиция такая, если мальчик безобразничает — через наказание сделать из него мужчину, а у пиндосов — женщину

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Предприниматель Евгений
Пригожин рассказал о том, как принято перевоспитывать в мужчин в России и на
Западе. Ответ он дал, комментируя
свою причастность к вербовке заключенных в "ЧВК Вагнера".
Ряд СМИ сообщили, что предприниматель якобы пытался участвовать в СВО на Украине. Комментируя публикации, Пригожин отметил, что действительно бывал в тюрьмах. Однако это было более 40 лет назад.
"Да, от вас ничего не скрыть. С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях с 1979 по 1990 год. Все уже не вспомнить, прошло 40 с лишним лет. Но точно был в ленинградских колониях, в Коми, в Вятлаге. На Руси многие побывали в тюрьмах, некоторые пропали, другие же поумнели и работают на благо своей страны. У нас на Руси традиция такая, если мальчик безобразничает – через наказание сделать из него мужчину, а у вас пиндосов – сделать из него женщину", – сообщает бизнесмен.
Напомним, ранее Пригожин высказывался о заявлении Сената США. Как полагали представители ведомства, "ЧВК Вагнера" были отправлены на Украину для убийства президента Зеленского. Пригожин высмеял домыслы американских властей.
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