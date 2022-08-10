Пригожин иронично прокомментировал законопроект «О штрафах за гав-гав»

Согласно документу, жителей Северной столицы будут штрафовать за громкий лай и вой собак

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении "штрафов за гав-гав". Его комментарий опубликован на странице пресс-службы компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно новому законопроекту, жителей Северной столицы будут штрафовать за громкий лай и вой собак. Отвечая на запрос издания Live24, бизнесмен подчеркнул, что он с трудом представляет себе, как собаку можно заставить не лаять. По его мнению, инициатива губернатора малоисполнима.

"Отвечая на ваш второй вопрос, кому нужны такие законопроекты, думаю, что на это повлияли следующие факторы. У кого-то из этих замечательных подписантов неподалеку живет сосед с высокой сексуальной активностью, который кричит по ночам, но имеет бабло на оплату штрафов",

– заявил Пригожин.

Бизнесмен отметил, что в данной ситуации следует разобраться, у кого из подписантов законопроекта имеются родственники в ветеринарной службе. По его словам, они получают выгоду с таких штрафов.

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