В России есть запрос на патриотические фильмы. Драма "Солнцепек" Евгения Пригожина сыграла на опережение

Картина заставляет зрителя посмотреть в глаза реальности

Не так давно страна отметила День российского кино. Этим летом у него дела обстояли не очень уверенно – кинотеатры просят денег у государства, а законотворцы требуют подвигов от отечественных творцов. "Солнцепёк" Евгения Пригожина – один из немногих фильмов, которые этот запрос предвосхитили. При этом тема, которую затронула военная драма, многие считают предвестником событий на Украине.

Перед отечественным кино стоит вопрос о пресловутом импортозамещении: сможем или нет? – считает сопредседатель Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме, председатель Комитета ГД по делам национальностей Геннадий Семигин. – А ведь без отечественного кино (патриотического, героического, исторического, комедийного, мелодраматического, детского) нам никак нельзя, как нельзя без еды, одежды, космоса и многого другого. Не хотелось бы, чтобы мои слова посчитали пафосными, но сейчас, как во время Великой Отечественной и после нее, нам нужны, если хотите, подвиги от мастеров отечественного кинематографа – не только для того, чтобы поддержать столь необходимую сферу. Просто чтобы еще раз доказать, в первую очередь себе, что мы – великий народ и у нас – великая культура, в том числе культура кино.

Но о подвигах обычно легко говорить, совершать их куда тяжелее. Во всяком случае, отечественные кинотеатры предпочитают просить господдержки, а не находить новые пути развития собственных заведений. Патриотическое кино сегодня связано разве что с темой Великой Отечественной войны. Единственным исключением, что приходит на ум, стал "Солнцепёк" Евгения Пригожина, который посвящён событиям на Донбассе в 2014 году. Этот фильм, в первую очередь, рассказывает о том, как непросто любить Родину и отстаивать землю, на которой ты родился, вырос и создал семью.

Это история о простом мужике с Донбасса, который пытается увезти своих близких подальше от боевых действий, но попадает в кровавые лапы мародёров, которые готовы убивать и детей, и женщин, лишь бы наполнить карманы чужими купюрами и золотыми изделиями. Чудом ему удаётся вывезти в Луганск родных, но утеряны все документы и накопления. Как жить в городе, где у тебя никого и ничего нет? Глава администрации предлагает ему должность водителя скорой помощи. Обстрелы с украинской стороны становятся всё активнее, населению необходима медицина. И главный герой вынужден наблюдать, как обезумевшая от неожиданной власти верхушка некогда родной его страны уничтожает мирное русскоговорящее население. В "Солнцепёке" по населённым пунктам лупят из минометов и ГРАДов, авиация бомбит Луганск.

– Я одного понять не могу, – поражается главный герой, – зачем они посёлки обстреливают? Там же кроме простых жителей никого нет.

И этот вопрос постоянно звучит после начала спецоперации на Украине. А чему удивляться, если украинские власти выбрали путь крови и террора ещё в 2014 году, с чего бы им сворачивать с уже натоптанной дорожки? Этот фильм рассказывает всей России о том, что на Донбассе стало очевидно давно. И знакомство с этой кошмарной реальностью будет не из простых для зрителя.

– Когда мы стали влезать в материал, изучили документальную хронику, стали смотреть что, где, как происходило, пришло понимание, что должны быть жёсткие сцены, – рассказал о съёмках режиссёр "Солнцепёка" Максим Бриус. – Они должны быть правдивыми на уровне фильма "Иди и смотри". Я был в 10 классе, когда он вышел, и произвел на меня сильнейшее впечатление своей неприкрытой правдой. И родилось ощущение, что мы должны делать фильм по степени достоверности примерно на том же уровне. И, конечно, заказчик фильма, Евгений Пригожин, делал на этом акцент. Когда получал материал, он просил сделать пожестче. Идея создания фильма принадлежала ему, он сказал, что ему хочется, чтобы было такое кино.

Снимавшийся в фильме "Солнцепёк" Максим Дроздов под позывным "Индус" – участник боевых действий на Донбассе, освобождавший Шахтёрский район ДНР, коротко, но емко охарактеризовал творение Максима Бриуса и Михаила Вассербаума:

– Жёстко. Жестоко. Правдиво. Нужно.

Так что слова Геннадия Семигина о том, что без отечественного, в первую очередь патриотического и героического, кино нам никак нельзя, как без еды и одежды, возникли не на пустом месте. Наши люди не могут жить, постоянно оглядываясь исключительно на потребительскую корзину. И "Солнцепёк" играет на том самом поле, которое простирается за пределами нескольких видов колбас и новых джинсов.