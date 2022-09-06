Евгений Пригожин посоветовал жителям Рублевки встать с мягких кресел ради России

Евгений Пригожин посоветовал жителям Рублевки встать с мягких кресел ради России
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Бизнесмен Евгений Пригожин вновь призвал российских олигархов "оторвать розовые жопы от мягких кресел" и начать вкладываться в развитие своего государства. Мнение петербургского предпринимателя отражает современную реальность, заявил режиссер Никита Михалков в интервью ТАСС.

 Во вторник, 6 сентября, пресс-служба компании "Конкорд" дополнила комментарий предпринимателя, опубликованный в конце августа. Соответствующий пост появился в социальной сети "ВКонтакте".

"Я призываю всех, кто имеет розовые задницы, все-таки оторвать их от диванов. Я просил вас об этом еще в середине августа. Так и не оторвали. Жаль. Не думайте, что ваши жопы станут еще розовее – розовее уже некуда", – заявил Евгений Пригожин.

Ранее бизнесмен призывал олигархов, проживающих на "Рублевке", посодействовать созданию безопасности в РФ. Для этого он посоветовал им "оторвать розовую жопу от мягкого кресла". 

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