«Так и не оторвали задницы»: Пригожин о бездействии олигархов во время СВО

Предприниматель прокомментировал интервью Михалкова

Предприниматель Евгений Пригожин дал комментарий после слов режиссера Никиты Михалкова. Напомним, актер говорил о том, что пришло время вкладывать деньги в развитие российского продукта. При этом он согласился с мнением петербургского предпринимателя, призвавшего ранее бизнесменов с Рублевки "оторвать розовые задницы от диванов".

"Господа, сегодня такой прекрасный день – 6 сентября, среда. Практически юбилейная дата. Я призываю всех, кто имеет розовые задницы, все-таки оторвать их от диванов. Я просил вас об этом еще в середине августа. Так и не оторвали. Жаль",

– заявил Евгений Пригожин.

По его словам, более розовожопыми олигархам стать не получится.

Ранее бизнесмен остался недоволен бездействием российских бизнесменов в тяжелые для страны времена и назвал их "ожиревшими скотами".

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