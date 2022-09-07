«Так и не оторвали задницы»: Пригожин о бездействии олигархов во время СВО

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Предприниматель Евгений Пригожин дал комментарий после слов
режиссера Никиты Михалкова. Напомним, актер говорил о том, что пришло время
вкладывать деньги в развитие российского продукта. При этом он согласился с
мнением петербургского предпринимателя, призвавшего ранее бизнесменов с
Рублевки "оторвать розовые задницы от диванов".
"Господа, сегодня такой прекрасный день – 6 сентября, среда. Практически юбилейная дата. Я призываю всех, кто имеет розовые задницы, все-таки оторвать их от диванов. Я просил вас об этом еще в середине августа. Так и не оторвали. Жаль",
– заявил Евгений Пригожин.
По его словам, более розовожопыми олигархам стать не получится.
Ранее бизнесмен остался недоволен бездействием российских бизнесменов в тяжелые для страны времена и назвал их "ожиревшими скотами".
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