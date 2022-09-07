Бизнесмен Пригожин направит полученные по иску к "Эху Москвы" средства на борьбу с пропагандой Запада

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Предприниматель Евгений Пригожин направит полученные по иску к "Эху Москвы" денежные средства на борьбу с западной пропагандой. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".
Речь идет о поданном бизнесменом судебном иске на Алексея Венедиктова (признан иностранным агентом), Евгения Белогаева, Виктора Шендеровича (признан иностранным агентом), Виталия Рувинскова и ЗАО "Эхо Москвы". Пригожин обвинил их в распространении недостоверной и порочащей информации о нем.
В ходе судебного заседания ответчики были признаны виновными. Авторы должны были не только полностью удалить всю порочащую репутацию бизнесмена информацию, но и выплатить моральную компенсацию.
По решению суда, размер штрафа Шендеровича и "Эха Москвы" был увеличен на 1,5 и 2 млн рублей.
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