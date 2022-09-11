Издание "Региональные комментарии" призналось в публикации недостоверных данных о бизнесмене Пригожине

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Администраторы интернет-портала "Региональные комментарии" обратились к бизнесмену Евгению Пригожину с извинениями из-за ситуации с материалом про медиаатаку на губернатора Петербурга Александра Беглова.
В публикации говорится, что упомянутые в июльском материале сведения о предпринимателе не соответствуют действительности.
"В связи с этим редакция сетевого издания "Региональные комментарии" и автор публикации Гавра Дмитрий Петрович приносят свои извинения Пригожину Евгению Викторовичу за распространение в отношении него не соответствующих действительности сведений", – указано в заявлении.
Ранее автор спорного материала утверждал, что ему известно о "ресурсах", которые Пригожин якобы направил в медиа, чтобы "бросить тень на губернатора".
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