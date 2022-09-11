Издание "Региональные комментарии" призналось в публикации недостоверных данных о бизнесмене Пригожине

Администраторы интернет-портала "Региональные комментарии" обратились к бизнесмену Евгению Пригожину с извинениями из-за ситуации с материалом про медиаатаку на губернатора Петербурга Александра Беглова.

В публикации говорится, что упомянутые в июльском материале сведения о предпринимателе не соответствуют действительности.

"В свя­зи с этим ре­дак­ция се­те­во­го из­да­ния "Ре­ги­о­наль­ные ком­мен­та­рии" и ав­тор пуб­ли­ка­ции Гав­ра Дмит­рий Пет­ро­вич при­но­сят свои из­ви­не­ния При­го­жи­ну Ев­ге­нию Вик­то­ро­ви­чу за рас­про­стра­не­ние в от­но­ше­нии него не со­от­вет­ству­ю­щих дей­стви­тель­но­сти све­де­ний", – указано в заявлении.

Ранее автор спорного материала утверждал, что ему известно о "ресурсах", которые Пригожин якобы направил в медиа, чтобы "бросить тень на губернатора".