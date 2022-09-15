Зрителям Мордовии покажут драму Евгения Пригожина "Солнцепек"

Зрителям Мордовии покажут драму Евгения Пригожина "Солнцепек"
Фото: aurum-production.ru
Кинолента является лидером рейтинга фильмов с высоким социальным эффектом

В Республике Мордовия пройдет бесплатный кинопоказ драмы "Солнцепек". Фильм о событиях в Луганске летом 2014 года покажут в Доме культуры Инсарского муниципального района. Отечественная остросоциальная кинолента может стать альтернативой импортным кинопродуктам про супергероев.

Киноманов Мордовии пригласили на показ российской драмы о бомбардировках, имевших место в Луганске восемь лет назад. "Солнцепек" вышел чуть больше года назад, и, как говорят эксперты, буквально предвосхитил обострение международного конфликта в феврале текущего года. Хотя фильм-пророчество является художественным, его сюжет разворачивается на фоне событий, произошедших в действительности.

"Главный герой, бывший “афганец”, пытается вывезти свою семью из зоны боевых действий, однако становится очевидцем вооруженного нападения банды уголовников и, лишившись документов, попадает в Луганск", – говорится в сообщении на странице Дома культуры.

Реалистичная, едва ли не документальная канва придала "Солнцепеку" злободневности и социальной остроты. По итогам исследований Национальной Медиа Группы (НМГ) фильм вошел в топы первого в России рейтинга фильмов с социальным эффектом.

"Важно, что в фильме показан образ современного героя, настоящего мужчины. Такие фильмы нужны стране и то, что “Солнцепек” попал в рейтинг фильмов-инфлюенсеров – прямое тому подтверждение", – отметила Марина Белова, заместитель генерального директора "Пятого канала", директор дирекции программ и маркетинга.

Кинолента снята компанией "Триикс Медиа", на счету которой уже много патриотических фильмов о героях-россиянах. Режиссером выступили Максим Бриус и Михаил Вассербаум. Также от создателей известно, что инициатором и заказчиком съемок стал предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин.

"Энергия, исходящая от Евгения Викторовича, очень помогла всему проекту, во многом из-за него фильм и стал таким достоверным", – отмечал в интервью режиссер Максим Бриус.

Бизнесмен не раз озвучивал свою патриотическую позицию, это не единственный случай поддержки отечественного кино с его стороны. От пресс-службы "Конкорд" известно, что Евгений Викторович ранее предлагал "Солнцепек" и другие фильмы для бесплатного показа в российских кинозалах. Такое решение было принято в качестве поддержки кинотеатров после ухода голливудских студий и снижения зрительской посещаемости вдвое.

Сегодня российские зритель активно интересуется событиями в мире, отмечают эксперты. Россиянам интересны истории, имеющие отсылки к реальности, а также соотечественники в качестве героев таких историй. "Солнцепек" вполне отвечает этим запросам, тем более что он связан с наиболее громким событием текущего года. В Мордовии его смогу посмотреть бесплатно 15 сентября.

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