"Контракт с родиной, с совестью": в Сети появился постер нового фильма Пригожина "Лучшие в аду"

"Контракт с родиной, с совестью": в Сети появился постер нового фильма Пригожина "Лучшие в аду"
Пока что о картине практически ничего не известно

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала на своей странице "ВКонтакте" анонс нового фильма Евгения Пригожина, который будет называться "Лучшие в аду". На данный момент о фильме практически ничего не известно.

"У нас есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с родиной, с совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми, – гласит постер "Лучших в аду". – Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучшими".

Актерский состав и сюжет фильма на текущий момент остаются тайной. Ранее Aurum Productions сняли такие картины, как "Солнцепек" и "Турист", посвященные современным военным конфликтам.

Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник
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