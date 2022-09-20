"Контракт с родиной, с совестью": в Сети появился постер нового фильма Пригожина "Лучшие в аду"

Пока что о картине практически ничего не известно

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала на своей странице "ВКонтакте" анонс нового фильма Евгения Пригожина, который будет называться "Лучшие в аду". На данный момент о фильме практически ничего не известно.

"У нас есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с родиной, с совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми, – гласит постер "Лучших в аду". – Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучшими".

Актерский состав и сюжет фильма на текущий момент остаются тайной. Ранее Aurum Productions сняли такие картины, как "Солнцепек" и "Турист", посвященные современным военным конфликтам.