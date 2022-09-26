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Укрывные материалы для огорода – отличные альтернатива мульчированию, ведь агроткань отлично защищает корни растений и замедляет рост сорняков на грядках. Материал пропускает влагу, что предполагает полноценный уход за огородными культурами.
Речь идет о текстиле высокой плотности с полипропиленом. Лучше всего его использовать под зимой,
Сразу после сбора урожая материал необходимо убрать с участка, как как агроткань не требует борьбы с сорняками зимой, что вполне очевидно. В спецмагазинах материал продают либо в белом, либо в черном цвеие.
Уберите укрывной материал сразу после сбора урожая и займитесь обработкой почвы. Затем с помощью медного купороса выполните перекопку. В некоторых случаях агроткань нужно оставлять на весь период выращивания растений. Материал нужно оставить лежать на грядках.
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