Патриотизм лежит в основе крепкого государства

Необходимо снимать военно-патриотические и документальные фильмы, показывающие сплоченность российского народа. Об этом заявил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, комментируя скорый выход киноленты "Лучшие в аду".



На днях в Сети появился анонс и постер, частично проливающий свет на военную тематику новой кинокартины. Позже опубликовали первый трейлер на видеохостинге YouTube.

Депутат Константин Чебыкин заявил, что полностью поддерживает фильмы патриотической направленности, где добро побеждает зло.

"Считаю, что в нынешнее время необходимо снимать больше патриотических фильмов, рассказывающих про защиту и любовь к родине. К сожалению, в 90-х годах и в начале 2000-х мы это направление очень запустили. А это один из элементов воспитательной работы, в отношении граждан Российской Федерации. И наших детей, и взрослых в том числе", – рассказал он.

Парламентарий также указал на важность производства художественных фильмов, которые снимаются на основе документов, или полностью документальных кинолент.

"Здесь важно, как снято. Иногда у нас снимают так, что это даже какая-то не боль, а обида режиссера. Но в любых фильмах нам надо показывать нашу сплоченность, сплоченность нашей родины. Каким бы трудным или легким он ни был. А то, что он при этом правдивый – это просто необходимо", — подчеркнул Константин Чебыкин.

Производством фильма "Лучшие в аду" занимается студия Aurum Production, которая известна по таким работам, как "Солнцепек" и "Ржев". Сюжет новой картины пока не раскрывается, однако стал частично известен актерский состав. Авторами киноленты выступили петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и патриот Алексей Нагин, погибший несколько дней назад в Донбассе.