Преемственность поколений: как провести День отца в городе-герое, о котором снят фильм Евгения Пригожина "Ржев"

Для отцов с детьми 16 октября вход в музей в Ржеве будет бесплатным

Ржевский филиал Музея Победы приготовил тверичам подарок ко Дню отца. Папы с детьми до 14 лет смогут посетить экспозиции музея "Ставка Сталина" и музейный павильон у Ржевского мемориала Советскому солдату бесплатно.



В воскресенье, 16 октября, Музей Победы в Москве проведет акцию для отцов и детей "День отца в Музее Победы". В этот день вход в музей будет бесплатным для отцов с детьми до 14 лет. В программу входит мастер-класс по изготовлению символов Победы, акция "Мой папа", праздничный концерт и другое. Также по предварительной записи можно будет попасть на экскурсию "Битва за Москву. Первая Победа!" и кинопоказ фильма "Папа". Праздник отмечается с 2021 года по указу президента Владимира Путина.

Ржевский филиал музея также подготовил акцию для своих посетителей. Папы с детьми из Тверской области смогут бесплатно посетить музейные экспозиции. Так, в "Ставке Сталина" можно будет посмотреть постоянную выставку в воссозданном историческом интерьере времен Великой Отечественной войны. Музей размещается в небольшом деревянном домике, где Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года. В экспозиции собраны фотоматериалы, документы и личные вещи солдат и офицеров.

Также будет доступен для свободного посещения музейный павильон у Ржевского мемориала Советскому солдату. В нем представлены разнообразные тематические экспонаты: фронтовые письма, истории участников боев на Ржевско-Вяземском направлении, а также предметы, найденные в местах сражений – обмундирование бойцов, снаряды, историческое вооружение.

Подобные мероприятия обеспечивают преемственность поколений. Память о подвигах дедов и отцов передается сыновьям и внукам. Именно для этого с такой тщательностью собираются все свидетельства одного из знаковых событий ВОВ – Ржевской битвы. Оно оставило след в памяти миллионов людей, в том числе став основой для творчества.

Современное поколение россиян интересуется историей героических предков. Пример преемственности поколений – военная драма "Ржев", вышедшая в 2019 году. Фильм снят по инициативе предпринимателя Евгения Пригожина из Петербурга. В основу сюжета легла повесть "Искупить кровью", написанная Вячеславом Кондратьевым по его воспоминаниям об участии в боях подо Ржевом. На фронте будущий писатель познакомился с ротным Евгением Ильичом, о чем упомянул в своем произведении. Петербургский бизнесмен приходится ему внуком, через кинематограф он решил почтить память героического предка.

Кроме посещения музея в Верхневолжье состоится множество других тематических мероприятий. Так, в Центре образования имени Александра Атрощанка в Твери пройдет Форум отцов Тверской области. Кроме того, жители региона смогут поучаствовать в семейном творческом флешмобе. Для этого необходимо опубликовать фотографию, рисунок или видеоролик, посвященные папе, и отметить их специальными хэштегами. Участников ждет розыгрыш призов.