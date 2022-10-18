Бизнесмен обозначил свою позицию

Премьера боевика Евгения Пригожина "Лучшие в аду" состоялась в октябре. Журналисты интернет-издание CT News решили узнать мнение бизнесмена по поводу стереотипа об "отмороженности" солдат и офицеров ВСУ, который не имеет ничего общего с реальностью.



Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала комментарий Пригожина. Он заявил, что к противнику нужно относиться уважительно.

"Все мы иногда отморозки. Что касается противника, откройте книгу любого известного военачальника или военного философа – у всех есть главное правило: относись к противнику с уважением, недооценивай свои силы и переоценивай противника. Это один из залогов успеха. Поэтому не считаю нужным заниматься наплевательством и шапкозакидательством. По сути своей мы все – славяне, просто сегодня они выбрали не ту сторону" – высказал предприниматель свою точку зрения.

Резюмируя свой ответ, он выразил надежду, что в будущем русские и украинцы снова будут сражаться бок о бок, а не друг против друга: "думаю, что когда-нибудь после хорошей драки, когда переломы заживут, вместе пойдем п****ть соседнюю деревню", – высказался он о будущих отношениях России и Украины.