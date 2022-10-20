Количество просмотров фильма Пригожина «Лучшие в аду» превысило 100 миллионов

Количество просмотров фильма Пригожина «Лучшие в аду» превысило 100 миллионов
Фото: кадр из фильма
Релиз картины состоялся 5 октября

Военный блокбастер бизнесмена Евгения Пригожина и Алексея Нагина "Лучшие в аду" за полмесяца смог набрать 102 миллиона просмотров. Релиз картины состоялся 5 октября на платформе российского приложения ЯRUS. Днем ранее прошел предпремьерный показ в Санкт-Петербурге.

Кинолента снята в жанре псевдодокументалистики. Она позволяет максимально реалистично передать атмосферу, которая окружает бойцов "ЧВК Вагнера" на поле боя с врагом. В основу сюжета легла одна из военных операций, проводимая данной ЧВК.

"Лучшие в аду" получили массу положительных отзывов и одобрение от зрителей. Многие ставят фильм в один ряд с работами американского режиссера Фрэнка Капры. Лишь за первые сутки драма собрала более миллиона просмотров. Спустя 10 дней этот показатель достиг 50 миллионов.  

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