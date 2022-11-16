"Ржев" Евгения Пригожина продолжает подогревать интерес к поиску ненайденных красноармейцев

"Ржев" Евгения Пригожина продолжает подогревать интерес к поиску ненайденных красноармейцев
Патриотическая позиция авторов картины воодушевила тысячи поисковиков

Патриотическая лента "Ржев", снятая по инициативе Евгения Пригожина, привлекла внимание всей страны к огромным потерям Красной армии за освобождение этого города. Даже спустя 80 лет после Победы, часть погибших советских солдат и командиров продолжает лежать в безымянных могилах, числясь пропавшими без вести, а многочисленные группы поисковиков прочесывают тверские поля и леса в их поисках.

Фильм "Ржев" открывается сценой, где командир роты с красной звездой на ушанке бежит на немецкие укрепления с пистолетом в руках, а его парни один за другим падают под плотным огнём. Взрывы гранат, стрёкот пулемётов, крики раненых и вопли рукопашной сливаются в сплошную какофонию, в которой отчётливо понятно только то, что погибших в этом бою куда больше, чем уцелевших. Кто-то навсегда остаётся посреди снежного поля, других накрывает взрывной волной, прихоранивая в окопах. Стоит ли удивляться, что после такой мясорубки, далеко не все тела замечают и предают земле по всем канонам военного времени?

В кино всё постарались сделать как в жизни. Бизнесмен Евгений Пригожин, который увековечил на большом экране боевой путь своего деда Евгения Пригожина, старался добиться от съёмочной бригады максимальной достоверности. У авторов было отличное подспорье – повесть Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью", на которой и основан фильм. Писатель, будучи фронтовиком, сам прошёл через бои местного значения подо Ржевом, поэтому отлично знал о чём говорил. И Пригожин-старший на страницах повести Кондратьева стал одним из главных действующих лиц, который после многочисленных потерь в своей роте готов во что бы то ни стало пытается сохранить остаток солдат. Многие из погибших так и остались лежать там, где пуля или осколок оборвали их победную поступь.

Патриотическая позиция авторов "Ржева" воодушевила тысячи и тысячи потомков победителей. Конечно, поисковики исследовали места сражений Великой Отечественной и раньше, это движение активно развивалось ещё в Советском Союзе. Но не стоит отрицать и того факта, что благодаря таким фильмам, многие жители нашей страны взяли в руки лопаты, чтобы поставить точки в судьбах огромного количества фронтовиков. Каждый год в окрестностях Ржева поисковики возвращают из небытия сотни красноармейцев. В ноябре на свой очередной выезд отправились участники поискового отряда "Пионер", решившие копать в Зубцовском и Ржевском районах Тверской области. Полевые экспедиции прошли очень удачно, активисты смогли найти останки сразу тринадцати бойцов Красной армии.   

– Останки тринадцати красноармейцев найдены нашей командой в минувшие выходные, – рассказал командир отряда Михаил Богданов. – И это не братские могилы, почти все бойцы одиночные. Благодаря опыту и профессиональному подходу к делу удается достичь результата даже на отработанных ранее местах – солдаты потихоньку возвращаются с той войны. К сожалению, в этот раз солдатские медальоны не обнаружены и имена бойцов так и остались неизвестны. Но, как известно, там все ходы записаны.

В "Пионере" заявили, что продолжат свои полевые экспедиции в Тверской области в осенне-зимний период. 

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