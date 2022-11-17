"Театр абсурда": Пригожин отреагировал на высказывания Подоляка о передачи Нужина России

В офисе Зеленского день ото дня путаются в показаниях

Ситуация с "казнью" бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина напоминает театр абсурда. Подробный комментарий дал бизнесмен Евгений Пригожин на запрос издания "Дни.ру".



Предприниматель оценил слова советника президента Украины Михаила Подоляка. Чиновник заявил, что якобы Нужин был передан России в результате обмена пленными. По словам Пригожина, такой версии вовсе не существовало до одного момента.

Видео увидело свет 13 ноября и не привлекло ничьего внимания. Однако Пригожин внимательно изучил его и, увидев "руку ЦРУ", написал заявление на имя генпрокурора РФ. Сразу после этого на Западе началась настоящая истерия и тогда "выяснилось", что Нужин якобы писал слезное письмо с просьбой вернуть его в РФ.

Бизнесмен решил привести несколько контраргументов относительно данной ситуации. В первую очередь, по словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" не занимается обменами, и никто Нужина в компанию не возвращал. Во-вторых, экс-боец сам признавался, что умышленно перешел на сторону ВСУ, чтобы убивать русских. Слова о нежелании возвращаться домой подтверждал и сын бывшего бойца.

"Но вдруг что-то изменилось в его мировоззрении, и он срочно написал заявление с просьбой его вернуть. А вернее, как следует из заявления господина Подоляка, он не написал заявление с просьбой его не возвращать. Театр абсурда", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

На ЦРУ, по мнению предпринимателя, серьезное давление оказывает Госдеп США. Именно он надавил на управление, которое дало команду Подоляку "возбудить" общественность.

Кроме того, Нужин в одном из видео подробно рассказал, что схватили его в Киеве. В этот момент он прогуливался по городу и получил удар по голове.

"Пятое, уголовное дело по статье 105 УК РФ возбуждается при наличии тела. Нету тела – нету дела. Товарищи украинцы, вернее, товарищи американцы, отдайте тело и мы будем разбираться, что произошло", – отметил Пригожин.

Бизнесмен привел ряд доводов относительно поведения "вагнеровцев". По его словам, бойцы соблюдают все международные законы и ведут себя крайне сдержанно. С противниками они вступают в диалог и не причиняют никому боли, если на то нет причин.