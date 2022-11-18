"Смольный в истерике": Пригожин прокомментировал ситуацию с вводом "ЧВК Вагнер Центра" в эксплуатацию

Местные власти вставляют бизнесмену палки в колеса

Журналисты издания "ПитерНьюс 24" решили уточнить у Пригожина достоверность информации о выдаче Госстройнадзором Санкт-Петербурга разрешения на ввод в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центра". В ответ им предприниматель уточнил, что необходимые документы еще не получены, но после содействия Генпрокуратуры в Смольном начали активно прорабатывать данный вопрос.



"Нет, в настоящий момент Смольный еще ничего не передал. Но от прокуратуры поступила информация о том, что бумагами активно занимаются, и Смольный в истерике пытается срочно заткнуть эту дырку, поскольку ему дана на выполнение указаний всего одна неделя", – приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд",

Напомним, 18 ноября стало известно, что Госстройнадзор выдал разрешение на эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центра", отметив, что застройщик исправил техническую ошибку и внес необходимые изменения в документацию.