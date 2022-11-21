"Мы не устраивали конкурсов на название": Пригожин назвал ЧВК "Вагнер" самой боеспособной частной армией в мире

"Мы не устраивали конкурсов на название": Пригожин назвал ЧВК "Вагнер" самой боеспособной частной армией в мире
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предприниматель поделился своей оценкой

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал появление на Украине американской ЧВК "Моцарт". По его словам, название ЧВК "Вагнер" сложилось исторически, без организации каких-либо конкурсов.

"И так сложилось, что ЧВК "Вагнер" – самая крупная частная армия в мире и самая боеспособная. Поэтому как бы не называли себя – "Моцартами" или "Сальери", "Шубертами" или "Киркоровыми" – различные воинские формирования, в любом случае, это не даёт им ни сил, ни преимуществ, ничего, кроме хайпа", – заявил предприниматель.

При этом Пригожин считает противостояние ЧВК "Вагнер" и ЧВК "Моцарт" смешным.

Ранее бизнесмен рассказал, что в случае риска попадания в плен бойцы ЧВК "Вагнер" используют "последнюю гранату", однако такое происходит крайне редко.

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