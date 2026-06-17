Душа из титана: почему робот никогда не станет человеком – Евгений Водолазкин о новом "недетективе"

Писатель рассказал о своем отношении к ИИ

Многие наверняка знают Евгения Водолазкина по глубоким романам "Лавр" и "Авиатор". Но в этот раз он решил удивить всех и написал настоящий детектив – "Последнее дело майора Чистова". Правда, сам автор сразу предупреждает: это будет совсем не тот детектив, к которому все привыкли. Он называет его "недетективным романом", потому что любит ломать шаблоны и делать всё по-своему.

История начинается на мрачной улице Бармалеевой в Петербурге. Следователь Чистов находит нейробиолога с аккуратной дыркой во лбу. Сам майор – человек очень "философский". Особенно после того, как недавно сделал рентген черепа. Этот момент Водолазкин взял из своей жизни: писатель показал журналистам снимок и пошутил, что именно так он будет выглядеть через сто лет – когда покинет этот мир и обратится прахом.

Самый интересный персонаж в книге – робот Иван Иванович (ИИ). Писатель признаётся, что сначала вообще не хотел писать про робота, но без него история бы не сложилась. Его создали ученые: загрузили в голову все энциклопедии мира и наполнили его знаниями о походах Александра Македонского.

Но вот беда: от этого робот не стал человечнее. Он не умеет шутить, не знает, что такое любовь, и совершенно не понимает слово "душа". Чтобы помочь ему, учёные начали закачивать в машину воспоминания реальных людей из клиники. И снова провал. Как говорит Водолазкин:

"Всё бесполезно, робот никогда не будет человеком". Он может научиться писать музыку, как Чайковский, или рисовать картины, как Айвазовский, но он никогда не станет ни тем, ни другим.

В беседе с женским журналом "Клео.ру" Водолазкин рассказал и о том, как он работает. У него нет строгого плана: он не садится за стол с мыслью, что пора написать о чем-то конкретном. Всё приходит само, на ощущениях.

"Маяковский, когда у него спрашивали, как он пишет стихи, отвечал, что они возникают из "невнятного гула". Вот и у меня так же. Хорошо его понимаю", – делится писатель.