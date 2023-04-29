Программа "Открытие теплого сезона" пройдет почти в 60 парках Московской области

Мероприятия в рамках программы "Открытие теплого сезона" пройдут в Подмосковье 1 мая. Для этого подготовлено почти 60 региональных парков, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Большинство мероприятий пройдет в Воскресенске, Королеве, Мытищах, Подольске, Кашире, Красногорске, Люберцах, Егорьевске и Сергиевом Посаде, рассказали в министерстве.



В парке Усадьбы Кривякино в Воскресенске в рамках проекта "Поляна искусств" готовится выставка картин и художественных фото. Концертная и танцевальная программа "Джаз на траве" запланирована к проведению в Центральном парке городского округа Королев.

В мытищинском парке Мира можно будет посмотреть на световое представление театра "Саламандра". Здесь также покажут спектакль "Путешествие в волшебную страну" театра "ФЭСТ".

Мыльную дискотеку с ростовыми куклами смогут посетить жители Каширы. Мероприятие пройдет в парке "Дубовая роща". Дискотека с мыльными пузырями также пройдет в парке "Пегас" в Егорьевске. Кроме этого, зрителям покажут спектакль "Друзья кота Леопольда".

В подольском парке им. Талалихина можно будет попрыгать на батутах, посмотреть показательные выступления и мастер-класс по зумбе.

Спортивные мероприятия пройдут в парке "Набережная им. Менделеева" в Дубне, где можно будет покататься на лошадях, а также в парке "Сказочный" в Красногорске, где, кроме аттракциона "Карточный лабиринт", презентуют культурные и спортивные проекты.

Анимационная программа и фотозона планируются в парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде. В Люберцах организуют концерт локальных артистов, спортивные и танцевальные мастер-классы – посмотреть их можно будет в Центральном и Наташинском парках.

