Бросившийся защищать дом от медведя кот поразил публику – видео

Малыш ничуть не испугался мохнатого агрессора

Обычно домашних любимцев заводят для того, чтобы скрасить серые будни. Однако нередко они выполняют и более сложные функции. Например, коты и собаки – настоящая непромокаемая жилетка для расстроенного человека. Малыши всегда готовы проводить с любимым хозяином бесконечное количество времени. Когда человек расстроен, звери и вовсе не отходят от страдающего. Кроме того, собаки и коты – настоящие защитники человека. История такого маленького охранника поразила интернет-пользователей.



Стоит отметить, что в информационном пространстве существует огромное количество видеороликов, на которых отчаянные маленькие собачки бросаются на защиту любимого хозяина. Они абсолютно не боятся противника, который в десятки раз может превосходить их по размерам и силе. Намного реже встречаются столь же отчаянные коты. Усатый герой произвел настоящий фурор в интернет-пространстве.



На жилище пушистого малыша напал никто иной, как медведь среднего размера. Косолапый решил, что ему нужно непременно зайти внутрь повстречавшегося на пути дома. Однако там его встретил небольшой котик. Зверек был против такого гостя и начал отчаянно на него бросаться. Судя по всему, пушистый понял, что медведь может быть опасен. Котик ничуть не испугался мохнатого агрессора и всем тельцем кидался на него. К счастью, медведя и кота разделяло стекло, так что отважный малыш не пострадал.



