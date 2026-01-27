Ирина Мягкова рассказала о закулисье стендапа

"Вся жизнь на подготовку шутки": Ирина Мягкова рассказала о закулисье стендапа
Фото: Александр Семынин / пресс-служба шоу "Ромео и Джульетта. Любовь вне времени"
Артистка подчеркнула, что юмор – это тяжелая работа

Известная российская юмористка Ирина Мягкова призналась, что стендап – это долгий и иногда мучительный процесс. Хорошая шутка не рождается за вечер, порой на нее уходит "вся жизнь" – в короткой юмористической зарисовке отражается опыт, накопленный за долгие годы. Мягкова отметила, что самый сложный этап – уговорить себя просто сесть и начать работать. А дальше начинаются бесконечные сомнения, правки и доработка материала.

Звезда рассказала, шутка может "не идти" месяцами. Иногда ее приходится откладывать – на недели, месяцы и даже годы.

"Порой шутка годик-другой в папке пролежит, потом открываешь: опаньки, а почему я это не расписала?" – рассказывает звезда.

А бывает наоборот – идея умирает навсегда, и это тоже часть профессии. Нужно уметь отпускать и идти дальше.

Главный источник юмора для Мягковой – собственная жизнь. Сейчас, например, у нее появились новые отношения, и она с интригой заметила: об этом тоже будет шутить. Знаменитость напомнила, что людей больше всего волнуют они сами – так что стендаперы часто делятся историями из личной жизни.

Что касается планов на будущее, артистка в беседе с женским журналом "Клео.ру" заявила, что любит свою работу и не собирается менять жанр. Например, съемки в кино она не рассматривает в принципе, потому что считает себя не актрисой, а простым человеком с хорошим чувством юмора. Любопытно, что по профессии звезда – преподаватель французского языка и лингвист.

Ирина категорична в одном: не существует "женского" или "мужского" юмора. Есть только смешно – или нет. Все остальное не имеет значения.

К слову, ранее стало известно, что Ирина Роднина думает о юмористе Иване Урганте.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
