Уехавшая в Евросоюз юмористка Приходько рассказала, что ее удивляет в Германии

Фото: www.unsplash.com
Знаменитость постепенно привыкает к жизни за границей

Белорусская комикесса Ирина Приходько, давно известная российской публике, поделилась неожиданным наблюдением о жизни в Германии. Артистка рассказала, что местная культура стендапа сильно отличается от той, к которой она привыкла.

Приходько призналась, что была удивлена, увидев среди зрителей на своих выступлениях подростков и даже школьников. Надо полагать, в Германии стендап воспринимают как некую форму театрального искусства, поэтому на концерты часто приходят чуть ли не целыми классами – будто на спектакль.

Юмористка призналась, что поначалу растерялась, не зная, стоит ли смягчать острые темы и убирать шутки "для взрослых", когда в зале есть несовершеннолетние. Однако отметила, что немецкие комики, как правило, не корректируют свой материал в подобных случаях.

Она также добавила, что в Германии практически нет возрастных ограничений для подобных мероприятий – отметка "18+" там отсутствует. Кроме того, местные законы не запрещают использовать в публичных выступлениях ненормативную лексику, что тоже стало для нее открытием.

Ранее артистка уже рассказывала о своих впечатлениях от жизни за границей. В Германии ее порой раздражает большое количество бездомных, особенно когда деньги просят крепкие и ухоженные мужчины. Юмористка призналась, что подобные ситуации вызывают у нее недоумение.

К слову, ранее российская артистка-беглянка, вынужденная работать в такси, рассказала о клопах в Париже.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
