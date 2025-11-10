Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Белорусская комикесса Ирина Приходько, давно известная российской публике, поделилась неожиданным наблюдением о жизни в Германии. Артистка рассказала, что местная культура стендапа сильно отличается от той, к которой она привыкла.
Приходько призналась, что была удивлена, увидев среди зрителей на своих выступлениях подростков и даже школьников. Надо полагать, в Германии стендап воспринимают как некую форму театрального искусства, поэтому на концерты часто приходят чуть ли не целыми классами – будто на спектакль.
Юмористка призналась, что поначалу растерялась, не зная, стоит ли смягчать острые темы и убирать шутки "для взрослых", когда в зале есть несовершеннолетние. Однако отметила, что немецкие комики, как правило, не корректируют свой материал в подобных случаях.
Она также добавила, что в Германии практически нет возрастных ограничений для подобных мероприятий – отметка "18+" там отсутствует. Кроме того, местные законы не запрещают использовать в публичных выступлениях ненормативную лексику, что тоже стало для нее открытием.
Ранее артистка уже рассказывала о своих впечатлениях от жизни за границей. В Германии ее порой раздражает большое количество бездомных, особенно когда деньги просят крепкие и ухоженные мужчины. Юмористка призналась, что подобные ситуации вызывают у нее недоумение.
К слову, ранее российская артистка-беглянка, вынужденная работать в такси, рассказала о клопах в Париже.
Западная пропаганда продолжает тиражировать слухи
Ответом Москвы стало поражение предприятий ВПК противника