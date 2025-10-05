Популярная юмористка рассказала о любви к немытым мужчинам

Знаменитость уверена, что слишком красивые и ухоженные парни обладают неправильными приоритетами

Звезда женского стендапа Ольга Малащенко призналась, что ее отталкивают слишком опрятные мужчины. По словам юмористки, если молодой человек выглядит ухоженным, чистым и вымытым, это наводит ее на мысли, что он слишком зациклен на собственной внешности.

Артистка утверждает, что нет более привлекательного в противоположном поле, чем легкая небрежность. Это не значит, что мужчина совершенно не соблюдает личную гигиену, для Ольги большее значение имеет сам подход к своему внешнему виду.

"Мне нравится что-то грязноватое, я много где это говорила. Я люблю какую-то такую немытость", – призналась она.

Ранее Малащенко признавалась, что идеальный мужчина для нее – это тот, который не будет слишком зациклен на отношениях или работе. В идеале он должен быть для нее другом, но с "интимной функцией". Юмористка уверена, что все самые крепкие отношения строятся именно на дружбе и взаимопонимании, а также комфортном ощущении друг с другом.