Появились новости о состоянии Шумахера, он может передвигаться

Больше не прикован к постели: что известно о состоянии Шумахера
Михаэль Шумахер. Кадр: соцсети
Много лет назад с легендарным гонщиком произошла страшная трагедия

Состояние Михаэля Шумахера, много лет остававшееся одной из самых закрытых тем в мире спорта, дало осторожный повод для надежды. По информации британских СМИ, легендарный гонщик больше не находится постоянно в постели и способен перемещаться по дому в инвалидном кресле с помощью медицинского персонала.

Источник, близкий к семье спортсмена, сообщил, что для родных это огромный шаг вперед. На протяжении долгих лет после трагедии знаменитый спортсмен оставался полностью обездвиженным, и любые изменения в его состоянии казались практически невозможными. Теперь же он может менять положение и передвигаться по дому под присмотром специалистов. Такими новостями делится женский журнал "Клео.ру".

Напомним, ужасная трагедия случилась в 2013 году во время катания на лыжах в Альпах. После падения гонщик получил серьезное повреждение головы, перенес несколько операций и длительное лечение, после чего полностью исчез из публичной жизни. С тех пор семья тщательно оберегает его от внимания прессы.

Сейчас легенда мира гонок находится в своем доме на Майорке, где за ним круглосуточно ухаживают врачи и близкие. При этом, по словам источников, он по-прежнему не разговаривает и не всегда осознает происходящее вокруг.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
