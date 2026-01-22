Появились подробности о проблемах со здоровьем у Киркорова

Жизнь знаменитости сильно изменилась

В прессе появились любопытные новости о серьезных проблемах со здоровьем у Филиппа Киркорова, которые артист предпочитает не афишировать. По информации источника, близкого к певцу, за внешней бодростью и уверенными заявлениями скрывается куда более тревожная картина – у знаменитости начались проблемы интимного характера.

Утверждается, что народный артист России вынужден постоянно принимать лекарства, стараясь поддерживать привычный ритм жизни и сценическую форму. Однако препараты помогают не всегда, а состояние мужского бессилия артист переживает крайне тяжело и болезненно.

Источник также указывает, что на самочувствие исполнителя влияют сразу несколько факторов, включая хронические заболевания и последствия приема средств для снижения веса. Все это, как утверждается, серьезно ударило по мужскому здоровью звезды.

Ранее Киркоров публично рассказывал, что делал паузу в выступлениях ради восстановления и сейчас чувствует себя отлично. Он подчеркивал, что не изнуряет себя жесткими диетами, придерживается здорового образа жизни, регулярно тренируется и ежедневно выполняет упражнения, чтобы оставаться в форме.

