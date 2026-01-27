Дочь тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказала о ее состоянии

Легенда советского кинематографа не может говорить

Анна Терехова рассказала, как сегодня живет ее мама – легендарная актриса Маргарита Терехова. По словам дочери, состояние 83-летней артистки находится под постоянным контролем врачей, а сама звездная наследница старается как можно чаще быть рядом, поддерживает мать и лично следит за ее самочувствием.

Болезнь Альцгеймера у советской легенды выявили еще много лет назад – диагноз был поставлен, когда ей было 68 лет. С тех пор заболевание постепенно развивалось, полностью изменив привычную жизнь актрисы. Уже более десяти лет знаменитость не появляется на публике и ведет закрытый образ жизни.

Анна призналась, что для семьи по прежнему очень важна любовь зрителей. Она отметила, что продолжает получать письма от людей, которые помнят роли звезды, благодарят ее за творчество и передают слова поддержки.

В последние годы состояние актрисы заметно ухудшилось. С 2018 года любимица публики прикована к постели и не может разговаривать. Несмотря на это, ее вклад в отечественное кино – роли в культовых фильмах, ставших частью истории, сделали ее имя бессмертным.