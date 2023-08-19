Гуттаперчевый кот устроил цирковое шоу - видео

Усатый продемонстрировал чудеса гибкости

Коты и собаки постоянно показывают своим хозяевам незабываемые представления. В социальных сетях есть отдельная категория популярных видео, на которых домашние любимцы выкрутасничают, не давая людям заскучать. Новой звездой интернет-пространства стал гуттаперчевый кот-циркач.



Как известно, котики обладают повышенной гибкостью и могут проникнуть в любое помещение/ящик/коробку и так далее. Мастерству их нет предела, что наглядно показал очаровательный котофей. Малыш оказался настоящим виртуозом, чудеса гибкости которого поражают.



По какой-то причине усатого очень заинтересовала колба, похожая на небольшой аквариум. Зверек решил, что она отлично подходит на роль комфортабельной лежанки. Учитывая весьма миниатюрное горлышко емкости, котику пришлось приложить существенные усилия, чтобы проникнуть в ее недра. Мохнатый сделал несколько серьезных акробатических трюков и добился желаемого. После этого он с удобством разместил в колбе, чем насмешил интернет-пользователей.





К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало видео с котом, который защитил дом от медведя.

