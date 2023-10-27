Стратегическое развитие Freedom Holding Corp. Путь к глобальной экспансии

Freedom Holding Corp. – холдинговая компания, специализирующаяся на оказании широкого спектра финансовых услуг. В октябре 2019 года компания разместила свои акции на американской технологической бирже Nasdaq под тикером FRHC. Это стало своеобразным драйвером развития глобальной экспансии "Фридом Финанс". На данный момент холдинг имеет представительства в 16 странах мира и не собирается на этом останавливаться. Разбираемся, какие планы у Freedom Holding Corp. и какие цели перед собой ставит компания.

Американская мечта

Подразделение в США как раз начало активно развиваться после получения листинга. Так, в 2020 году Freedom Holding купил местного брокера Prime Executions, который является членом Nasdaq, NYSE, FINRA и SIPC. В дополнение к лицензии на брокеридж, компания в прошлом году получила разрешение на осуществление услуг андеррайтера. Это позволило Freedom Capital Markets стать соорганизатором нескольких IPO (первичных публичных размещений) и SPO (вторичное размещение акций) компаний на биржах США. Это направление будет и дальше развиваться. Холдинг уже предоставляет консультационные услуги по вопросам IPO и сопровождает компании на всех этапах процесса первичного размещения акций, начиная с первоначальной оценки и заканчивая поддержкой после самого листинга. Freedom Capital Markets в основном работает с компаниями с рыночной капитализацией от $100 до $500 млн.

Среди основных задач американского подразделения Freedom – получение лицензии на осуществление клиринговой деятельности. Благодаря этому холдинг сможет самостоятельно осуществлять безналичные расчёты между контрагентами. Получение клиринговой лицензии станет дополнительным драйвером развития американского подразделения "Фридом Финанс". Сейчас же холдинг тратит на разные клиринговые компании десятки миллионов долларов в год.

Окно в Европу

Европейское подразделение холдинга представлено Freedom Finance Europe, которое на сегодняшний момент насчитывает более 210 тыс. клиентов (80% из них из Европы и Европейской экономической зоны). FFE работает в семи странах: Кипре, Польше, Греции, Испании, Франции, Германии и Италии. До конца года планируется открытие офисов в Ирландии, Нидерландах, Австрии, Эстонии, Чехии, Румынии, Болгарии и Дании. При этом у компании всего 0,5% доли от онлайн-пользователей в ЕС среди 10 крупных и средних конкурентов. Открытие новых офисов и точек привлечения клиентов поможет Freedom Finance Europe укрепить свои позиции на рынке. Выручка европейского сегмента, согласно последнему отчету холдинга за второй квартала текущего года, составила $25,4 млн.

В планах у FFE не только территориальное расширение, но и улучшение уже существующей инфраструктуры. Так, Freedom Finance Europe является членом Euroclear, крупнейшего международного центрального депозитария ценных бумаг. Это позволяет компании предоставлять прямой доступ клиентам к еврооблигациям и акциям европейских эмитентов. К тому же в этом году было получено членство на Афинской фондовой бирже. Это значит, FFE сможет участвовать в местных IPO и предлагать их своим клиентам.

Аналогичное членство Freedom Finance Europe собирается получить на крупнейшей в Европе Лондонской фондовой бирже (LSE) и в центральном депозитарии рынка Великобритании CREST UK. Планируется также подключиться к CBOE EU и открыть новые банковские и депозитарные счета в Катарском национальном банке (Qatar National Bank). Европейское подразделение будет и дальше искать стратегические партнерства и начнет тестировать карточные продукты.

Казахстанская синергия

Казахстан считается домашним и ключевым рынком Freedom Holding. Это сегмент, согласно последнему квартальному отчету, принес боле $260 млн. В республике строится целая экосистема не только финансовых компаний, но и lifestyle направлений. Известный многим Freedom Broker считается брокером номер один в Казахстане с крупнейшей региональной сетью. Усилить свои позиции компания планирует с помощью расширения и улучшения своих услуг. Так, в ближайшем будущем Freedom Finance Global предоставит своим клиентам возможность торговать фьючерсами и опционами. Также в планах улучшение качества рыночной аналитики и внедрение ИИ в сегмент поддержки клиентов.

Freedom Bank, лидер по объемам выданной ипотеки, также запустил цифровое автокредитование и кредитование малого и среднего бизнеса. Получение кредита занимает считанные часы при том, что все делается онлайн, без необходимости приходить в офис и собирать множество документов. К тому же тесные связи с брокерским подразделением позволили сделать уникальные продукты, такие как инвестиционная карта или же долгосрочное хранение денег с использованием ставок LIBOR. Такое сотрудничество между двумя компаниями одного холдинга несомненно приводит к взаимному росту и развитию, а также укрепляет доверие клиентов.

Такие простые синергии случаются также между банком и страховыми компаниями холдинга – Freedom Life и Freedom Insurance. Фактически, эти сегменты, банковский и страховой, дополняют друг друга и усиливают взаимодействие. Ведь оформляя кредит, нужно быть уверенным в надежном страховщике.

Freedom Bank является ядром экосистемы, который связывает не только финансовый сегмент, но и взаимодействует с другими компаниями холдинга: фудтехом Arbuz.kz, авиасервисами AVIATA.KZ и Chocotravel, а также продавцом онлайн-билетов ТИКЕТОН. Таким образом, синергетический эффект экосистемы является ее ключевым преимуществом и серьезной точкой роста.

Казахстан стал для Freedom Holding своеобразной лабораторией, чтобы понять, можно ли и как построить эффективную экосистему. Сейчас холдинг знает, что нужно сделать, чтобы завершить этот проект и распространить на другие рынки.

За новыми юрисдикциями

Холдинг начал экспансию в новых регионах. Так, Freedom Broker Uzbekistan и Freedom Broker Kyrgyzstan уже успешно предоставляют брокерские и финансовые услуги, инвестиционный консалтинг и обучение. В этих странах также активно развивается собственная платежная система Freedom Pay, занимающаяся платежами для электронной коммерции. В планах у компании и дальше углублять эквайринговый бизнес, чтобы обслуживать клиентов одновременно во всем регионе. Для упрощения процесса эквайринга холдинг планирует открыть банк в Таджикистане.

У Freedom Holding уже имеются готовые решения, как аккумулировать знания и опыт и применить их при расширении на новых юрисдикциях. Так, компания планирует выйти на рынок Армении, где уже получила лицензию на осуществление брокерской деятельности. В плаха у Freedom также покорить рынок Турции и ОАЭ.