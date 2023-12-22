Обиженная жительница Одессы проучила мужа с помощью военных на "скорой"

Выходка дамы получила широкий резонанс

Забавный инцидент произошел в Одессе. Там местная жительница придумала хитрый ход для того, чтобы привлечь внимание своего мужа. Супруги подали на развод, однако, судя по необычному инциденту, страсти в паре не утихли.

Так, внезапно мужчину призывного возраста погрузили в карету "скорой" лица, одетые в военную форму. Товарищу объявили, что забирают его для пополнения рядов украинской армии. Внезапно в происходящее вмешалась жена мужчины и героически отбила его у силовиков.

Позже выяснилось, что все это было постановкой, которую придумала женщина. Не исключено, что таким оригинальный образом дама пыталась спасти отношения с любимым мужчиной, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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