Что делать, если питомец съел мишуру

Что делать, если питомец съел мишуру
Фото: www.unsplash.com
Торжество может таить опасность для пушистых малышей

Новогодние праздники – большая радость для людей, а вот животным излишняя суета, громкие звуки, бенгальские огни и так далее доставляют массу дискомфорта. Более того, в Новый год зверек может столкнуться с серьезной опасностью.

Как известно, пушистые часто любят пробовать на вкус предметы, которые не пригодны для питания. Например, как рассказал в интервью порталу "Ридлайф.ру" кинолог Владимир Уражевский, собачка или котик могут случайно проглотить мишуру или дождик, что способно привести к плачевным последствиям.

Эксперт посоветовал сразу же обратиться к врачу, однако, если такой возможности нет, животному можно дать вазелиновое масло, которое подействует как слабительное и поможет зверю избавиться от инородного тела. Но, в любом случае, потом нужно посетить специалиста.

К слову, ранее "Утро.ру" публиковало умилительный видеоролик с котиком, который возомнил себя зайчонком.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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