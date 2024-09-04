Корпорация уделяет большое внимание разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды

Более 200 атомных подводных лодок, выведенных из состава флота на Дальнем Востоке и в Северо-Западном регионе, а также советские суда атомного технологического обслуживания утилизированы Росатомом в ходе исполнения федеральных целевых программ. Об этом сообщил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Андрей Никипелов на тематической сессии ВЭФ во Владивостоке.

Как подчеркнул Никипелов, атомные суда и подлодки не просто ликвидированы, а полностью разобраны.

"Извлечены реакторные отсеки. Соответствующим образом обеспечено их безопасное хранение. Построена специальная инфраструктура, чтобы за этими отсеками наблюдать. Обеспечивается герметичность, обеспечивается контроль 24/7",

– рассказал Андрей Никипелов.

Элементы, которые можно переработать, будут использованы повторно. Так, на Дальнем Востоке 100% ядерного топлива вывезено за пределы региона и отправлено на предприятия, где оно в дальнейшем пойдет для производства топлива для атомных станций.

В Мурманской области полностью ликвидирована плавтехбаза "Лепсе". В советское время она обеспечивала работу всех ледоколов, начиная с первого атомного ледокола "Ленин", а также обеспечивала всю территорию Арктического пути перегрузкой и хранением отработанного ядерного топлива.

Это техническое судно считалось одним из самых радиоактивных плавучих объектов в мире, поэтому неудивительно, что операция по ликвидации "Лепсе" длилась более 10 лет. Но сейчас от него осталась только герметичная блок-упаковка.

"Несколько десятков лет такие блок-упаковки должны быть выдержаны под наблюдением для того, чтобы потом их можно было утилизировать. Металлолом – сдать на металлолом, соответствующие радиоактивные остатки - утилизировать на специальных предприятиях",

– пояснил Андрей Никипелов, указав, что такой принцип утилизации и безопасного хранения наиболее радиоактивных элементов атомных судов будет использоваться и впредь.

Как отмечают в компании, Росатом уделяет значительное внимание разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды, регулярно проводит модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, а также ежегодно направляет сотни миллионов рублей на природоохранные мероприятия.