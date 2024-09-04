Росатом утилизировал радиоактивные компоненты более 200 старых атомных подлодок

Росатом утилизировал радиоактивные компоненты более 200 старых атомных подлодок
Фото: пресс-служба
Корпорация уделяет большое внимание разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды

Более 200 атомных подводных лодок, выведенных из состава флота на Дальнем Востоке и в Северо-Западном регионе, а также советские суда атомного технологического обслуживания утилизированы Росатомом в ходе исполнения федеральных целевых программ. Об этом сообщил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Андрей Никипелов на тематической сессии ВЭФ во Владивостоке.

Как подчеркнул Никипелов, атомные суда и подлодки не просто ликвидированы, а полностью разобраны.

"Извлечены реакторные отсеки. Соответствующим образом обеспечено их безопасное хранение. Построена специальная инфраструктура, чтобы за этими отсеками наблюдать. Обеспечивается герметичность, обеспечивается контроль 24/7",

– рассказал Андрей Никипелов.

Элементы, которые можно переработать, будут использованы повторно. Так, на Дальнем Востоке 100% ядерного топлива вывезено за пределы региона и отправлено на предприятия, где оно в дальнейшем пойдет для производства топлива для атомных станций.

В Мурманской области полностью ликвидирована плавтехбаза "Лепсе". В советское время она обеспечивала работу всех ледоколов, начиная с первого атомного ледокола "Ленин", а также обеспечивала всю территорию Арктического пути перегрузкой и хранением отработанного ядерного топлива.

Это техническое судно считалось одним из самых радиоактивных плавучих объектов в мире, поэтому неудивительно, что операция по ликвидации "Лепсе" длилась более 10 лет. Но сейчас от него осталась только герметичная блок-упаковка.

"Несколько десятков лет такие блок-упаковки должны быть выдержаны под наблюдением для того, чтобы потом их можно было утилизировать. Металлолом – сдать на металлолом, соответствующие радиоактивные остатки - утилизировать на специальных предприятиях",

– пояснил Андрей Никипелов, указав, что такой принцип утилизации и безопасного хранения наиболее радиоактивных элементов атомных судов будет использоваться и впредь. 

Как отмечают в компании, Росатом уделяет значительное внимание разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды, регулярно проводит модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, а также ежегодно направляет сотни миллионов рублей на природоохранные мероприятия.

"Самая смертоносная атака": на Западе оценили удар по Полтаве

Число погибших может доходить до 200 человек

Экс-аналитик ЦРУ сделал громкое заявление о прорыве ВСУ в конфликте

Эксперт поделился своей оценкой происходящего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей