Учитель года – о современных детях, призвании педагога и главных вопросах образования

Начало каждого учебного года для учеников, их родителей и учителей сопровождается морем самых разных историй и моментов. Мы поговорили с Любовью Ивановной Васильевой – учителем высшей категории и титулованным школьным управленцем, собравшим самые престижные награды в сфере образования, о том, каково сегодня работать в сфере образования

С чего начался ваш путь в профессии?

Мне всегда нравилось учиться. Например, в дипломах о среднем и высшем профессиональном образовании (бакалавриат и магистратура) у меня нет ни одной четверки. В университете (Белгородский государственный национально-исследовательский университет) я была очень активной студенткой: выигрывала конкурсы, участвовала в конференциях, занималась научной деятельностью. И, как результат, неоднократно становилась лауреатом одной из самых престижных университетских премий.

Преподавать я начала, еще обучаясь в магистратуре и моим первым назначением стала должность учителя музыки в родной школе. Когда-то я сама выпускалась из неё в 9 классе, в потом пришла туда педагогом и вместе с ребятами участвовала в организации творческих вечеров и театральных постановок. Одна из моих коллег потом на совещании заметила: "Любовь Ивановна пришла, вся школа – запела".

Но мысли о научной деятельности меня не оставляли и получив предложение пойти работать в Институт искусств и культуры, я с удовольствием согласилась. Это было прекрасное время: конференции, гранты, стажировки. Сфера моих научных интересов – чтение детей и возможности сделать его увлекательным. В 2013 году вместе с коллегами Российской государственной библиотеки для молодежи побывала на стажировке в Иллинойском университете, чтобы познакомиться с вопросами организации детского чтения и взаимодействия с семьей.

В 2014 году по семейным обстоятельствам я переехала на Север и там моя карьера обретала новое развитие. Сначала работала учителем мировой художественной культуры и руководителем научного общества учащихся в школе №4 города Ханты-Мансийска. Там мы выиграли престижные конкурсы в области проектно-исследовательской деятельности – турнир имени Вернадского и "Молодой изобретатель Югры".

Потом я получила приглашение занять управленческую должность в школе №6 города Ханты-Мансийска, где работаю с 2018 года. Занимаясь руководством развития кадрового потенциала и наставничеством в конкурсном движении, я одержала победу во множестве конкурсов. Например, мы взяли "Учителя года", "Премию президента" и "Премию губернатора".

Еще одна важная часть моей работы связана с инновационной деятельностью и участвуем в таких крупных федеральных проектах, как программа по развитию личностного потенциала совместно с Благотворительным Фондом Сбербанка "Вклад в будущее", "Школьная цифровая платформа" или стажировочная площадка по функциональной грамотности.

Также я очень горжусь своей причастностью к большому достижению – школа, где я работаю, вошла в Ассоциацию по развитию инженерно-технологического образования в Российской Федерации, а это топ-100 ведущих образовательных организаций страны.

Кроме того, я разработала и запатентовала авторскую программу продвижения детского чтения – "Букчеллендж для школьников". С 2016 года программа получила распространение в школах страны. На сегодняшний день работаю со студентами, провожу курсы повышения квалификации для педагогов, и сама постоянно прохожу обучение. В 2022 году выиграла конкурс "Навигаторы детства 2.0." и стала Советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Почему вы выбрали именно эту профессию?

Мечты о работе в сфере образования были у меня с детства. Когда я училась во втором классе, нам предложили поучаствовать в конкурсе сочинений на тему "Школа будущего". Тогда я заняла призовое место и, видимо, настолько увлеклась процессом, что до сих пор воплощаю свои идеи в жизнь. Правда, тогда я больше думала о внешнем содержании (просторные коридоры, компьютеры, бассейны, места для отдыха), а сейчас – о внутреннем (организация процессов, кадровое развитие, школьный уклад).

Я в семье старшая из троих детей. И своих младших братьев сама готовила к школе, учила читать и писать. Мы играли "в школу" и даже оборудовали кабинет с доской, мелом, партами. Когда мне присвоили высшую квалификационную категорию, брат написал в семейном чате: "Я еще в своем первом классе понял, что ты – превосходный учитель". Так что да, мне повезло найти свое призвание и всю жизнь ему следовать.

С учениками какого возраста вы работаете? Важна ли в этом вопросе специализация или хороший педагог может обучать всех?

Мне повезло: за свою карьеру я работала с учениками всех возрастов. Сейчас больше со старшеклассниками – веду у них "Индивидуальный проект", в рамках которого они учатся ставить цели и задачи, выводить гипотезы, описывать предполагаемые результаты. Проекты представляем на конкурсы, получаем грантовую поддержку.

У студентов веду "Мировую художественную культуру" – изучаем прошлое и настоящее культуры, создаем арт-объекты.

На мой взгляд не важно, какого возраста твои ученики – они могут быть как взрослыми, так и маленькими. Хороший педагог всегда будет понимать аудиторию, иметь уважение к ученикам, поддерживать из интерес к знаниям и вести к успеху.

Каким было ваше первое занятие? Как оно прошло? Было тревожно или радостно?

Первое занятие потребовало от меня колоссальной подготовки – было прописано абсолютно все. Но на деле оказалось, что дети были заинтересованы в моем успехе, а наставник по практике написала очень хороший отзыв и даже сообщила, что "будто конкурсный урок посмотрела".

Помню, тогда я очень удивилась: "Конкурс? Учитель года? Нет, это точно не для меня". Но судьба распорядилась иначе, и я не только получила эту престижную награду, но и завоевала победы во множестве других очень значимых конкурсов.

С годами я привыкла планировать новый учебный год и подводить итоги ушедшего по критерию "Впервые": впервые выиграла грант, провела палаточный лагерь, организовала результативное участие детей и педагогов в конкурсном движении. Например, сейчас активно занимаюсь просветительской деятельностью: провожу мастер-классы для коллег, создаю образовательные события, направленные на повышение уровня методического мастерства, активно популяризирую профессию учителя.

Не секрет, что сфера образования требует огромной самоотдачи. Каково это – быть современным учителем? С какими трудностями или, наоборот, радостями вы сталкиваетесь в работе?

Быть учителем – непростая работа. Важно постоянно развивать свой профессионализм, повышать компетентность, учиться у лучших, выстраивать и реализовать собственную стратегию профессионального развития, передавать накопленный опыт.

Помню, когда я завершала магистерскую программу в университете, преподаватели называли нас будущими управленцами в образовании – заместителями директоров, методистами и советниками. Так и случилось. И это, конечно, потребовало развития новых навыков – лидерства, командой работы, креативного мышления.

Например, в 2021 году я принимала участие в федеральном проекте "500+". Как высоквалифицированный педагог-наставник и руководитель с большим управленческим опытом я была куратором школы с низкими образовательными результатами и осуществляла адресную методическую поддержку согласно методике, разработанной Федеральным институтом оценки качества образования – главным учреждением страны, сопровождающим деятельность Рособрнадзора. Видели бы вы наши результаты! Они превзошли самые смелые ожидания и на деле воплотили знаменитую фразу "Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти долго – идите вместе".

Современные дети – они другие. Более искренние, скорее индивидуалисты, чем коллективисты. Им важно понимать смысл своего участия в любом проекте и четко понимать, что конкретно они получат на выходе.

Был у меня замечательный опыт в организации летнего отдыха. Я работала начальником палаточного лагеря в северных условиях. Те еще вызовы – резко-континентальный климат, огромное количество документов, новая команда организации и сопровождения, выполнение всех требований действующего законодательства. Но мы справились достойно.

Программа лагеря была направлена на погружение в культурно-исторический контекст главных событий страны. Согласно игровой легенде ребята отправились в путешествие и собирали артефакты, связанные с историей и культурой нашего Отечества. Программа получила признание не только среди учеников и родителей, но и среди профессионального сообщества. Заняла призовое место в региональном конкурсе программ организации отдыха и была опубликована в сборнике программ-победителей.

Назовите свое самое большое достижение в учительской карьере.

Если одно, то выделю приз ученических симпатий на конкурсе "Учитель года". Дети – наши главные судьи. Но мой топ-5 это:

1. Победа в профессиональных конкурсах: "Учитель года", "Педагог-новатор" и "Навигаторы детства". Каждый из конкурсов имеет свой уникальный набор критериев, но в любом случае необходимо представлять авторскую методическую систему, получившую апробацию в профессиональном сообществе, а также результаты работы, включающие достижения учеников.

2. Авторская методика продвижения чтения среди школьников. Методика, оформленная в проекте, стала победителем Всероссийского фестиваля программ внеурочной деятельности, закреплена патентом, опубликована в научных изданиях и внедрена в образовательную деятельность школ страны.

3. Я стала руководителем проекта, получившего грантовую поддержку Фонда содействия инновациям размером в 1,5 млн на приобретение и установку детской научной площадки "Космодром детства" на пришкольной территории. В церемонии открытия площадки принимали участие представители смены "Дежурный по планете". Мы провели множество творческих мероприятий, познакомились с интересными людьми.

4. Написала книгу "В поисках профессионального вдохновения: 35 историй о школьном образовании" и победила во Всероссийском конкурсе "Время писать книги – 2024".

5. Стала экспертом по аттестации педагогических работников и занимаюсь любимым делом – вдохновляю учить и учиться.

Бывало ли у вас профессиональное выгорание, желание все бросить и начать карьеру заново? Как вы преодолевали кризисы, если они были?

Как и в любой другой профессии, в учительстве сложно избежать профессионального выгорания. Приходится постоянно маневрировать. Мне в этом деле, помогает осознанный подход, следование своей внутренней миссии и смена деятельности. Например, чувствую, что выгорание надвигается, сразу меняю фокус. Именно так родилась идея профессионального вдохновения – ведь с. А главные показатели того, чего на самом деле хочется – интерес, страх и восторг. Как раз за ними и следует идти.

Какие ваши личные качества (и качества вообще) вы считаете особенно полезными или необходимыми в учительской работе?

Самых полезных и ценных качества для хорошего педагога достаточно много. Это компетентность и профессионализм, любовь к людям, эмпатия, стрессоустойчивость, креативное мышление. Не менее важны готовность постоянно учиться и учить с вдохновением.

Многие жалуются, что современные дети избалованные, капризные и не хотят учиться. Так ли это?

Современные дети – разные. Учителю лучше концентрироваться на собственной зоне влияния, выстраивать границы и находить оптимальные способы взаимодействия. И конечно, быть честными, терпеливыми. Идти от их интересов и увлечения, показать, как прекрасен мир знаний, увлечь образованием – за это и люблю профессию педагога.

Бывали ли у вас какие-то совсем невыносимые ученики, которые баловались, прогуливали, срывали занятия)? Как вы с ними находили общий язык?

Скорее, бывало такое, что я видела в учениках потенциал, предлагала им нечто абсолютно невероятное, поддерживала на пути и ребенок становится победителем. Кто-то называл это чудом. Нередки случаи, когда дети после 10 класса хотят уходить из школы, потому что боятся не сдать экзамены. А ты уверенно их направляешь и поддерживаешь, и все получается.

Гордитесь ли вы своими студентами? Чему они вас научили?

Я горжусь ими и учусь у них. Смелости больше проявляться, искренности, умению честно заявлять о проблемах и вместе искать решения, готовности развиваться и пробовать новое.

Вы написали книгу "В поисках профессионального вдохновения: 35 историй о школьном образовании". Расскажите о ней подробнее – о чем она, кому стоит ее прочесть?

Идея написать книгу была у меня давно, но решилась я на это в 35 лет и данное число стало особенным. Школьный год состоит 35 учебных недель, а в книгу вошло 35 историй о школьном образовании.

Для меня было важно писать книгу не постфактум, не вспоминая, а прямо в моменте, в рабочих процессах. Истории собирались со школьной парты и учительского стола, в заметках на телефоне, в перерывах между стендовыми защитами ученических проектов, рабочими совещаниями, протокольными встречами и родительскими собраниями.

Все тексты — обо мне, моих учениках и коллегах. Каждая история завершается своеобразной моралью, где же на этот раз отыскалось долгожданное профессиональное вдохновение. Читать можно с любой истории, подряд или открывая наугад. Можно в неделю брать по главе и соотносить ее со своими буднями. Фокусировать внимание, искать свое собственное профессиональное вдохновение от рабочих дней, вслед за книжным.

Проверено на собственном опыте: когда мы что-то повторяем неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, положительные результаты накапливаются. Укрепляя профессиональные компетенции, которые лежат в зоне нашего интереса, мы окружаем себя верой в собственные силы, общественным признанием, поддержкой учеников, коллег, родителей

Я счастлива, что моя книга получила очень теплый прием в профессиональном сообществе. И на Всероссийском конкурсе "Время писать книги" она заняла первое место. Церемония награждения прошла в Москве на Красной площади в рамках Книжного фестиваля.

Как вообще вдохновить современных детей читать?

Современные дети читают. Просто не всегда то и не всегда так, как считаем правильным мы, умудренные жизнью взрослые. Главное в этом вопросе – искренний диалог с ребенком, актуальный формат для вовлечения и обсуждения. Так что, если хотите, чтобы ваши дети читали, станьте для них проводником и наставником.

Что бы вы хотели сказать своим коллегам?

Собирайте свою карьеру в образовании в той конфигурации, будет соответствовать именно вашим ценностям и смыслам. И развивайте профессиональное мастерство, ведь оно – не пируэты в невесомости, а целенаправленные усилия во имя благой цели увеличения добра в окружающем нас.