Ефимов: более 12,6 тысячи москвичей начали переезд по программе реновации в III квартале 2024 года

Ефимов: более 12,6 тысячи москвичей начали переезд по программе реновации в III квартале 2024 года
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Реализация проекта повысила комфортность жизни москвичей

В рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" в столице появилось более двух тысяч дополнительных мест в частных школах и детсадах. Такой информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"По программе “1 рубль за квадратный метр в год” инвесторы арендуют 28 зданий и помещений для учреждений образования. Они рассчитаны более чем на 2,1 тысячи учащихся и воспитанников. Общая площадь объектов составляет почти 41 тысячу квадратных метров. Сегодня 24 компании уже переведены на льготную ставку аренды, ежегодно они экономят более 600 миллионов рублей", – сообщил Ефимов.

Программа, запущенная в 2013 году, предоставляет предпринимателям возможность арендовать здания у города сроком на 49 лет для открытия частных образовательных учреждений. После проведения ремонта и выполнения требований для осуществления образовательной деятельности предприниматели могут получить льготные условия аренды.

На сегодня программа охватывает объекты общей площадью свыше 36 тысяч квадратных метров в девяти административных округах столицы.

"Шесть из них находятся на востоке Москвы, где инвесторы арендуют объекты общей площадью почти 8,7 тысячи квадратных метров. На юго-востоке столицы расположены четыре детских сада, их площадь превышает 5,1 тысячи квадратных метров. По три объекта находятся на западе и северо-западе города, их площадь составляет около 3,7 тысячи и почти 4,7 тысячи квадратных метров соответственно", – сообщил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, четыре компании на севере, юго-востоке и северо-западе пока арендуют объекты по определенной результатами аукционов ставке, так как еще не выполнили условия для перехода на льготы.

Спрос на аренду по программе высокий: на каждый лот претендуют более трех участников, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. В настоящее время доступны к аренде объекты в Ивановском и Люблино, заявки принимаются до 28 октября и 5 ноября.

Больше информации об объектах и льготных программах можно найти на Инвестиционном портале Москвы. Участникам торгов потребуется регистрация на "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика". Подробнее об этом и других нацпроектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

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